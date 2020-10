España.- Arrimadas llama a Sánchez para pedir un plan nacional y ofrece apoyo a un estado de alarma si es necesario

23/10/2020 La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, interviene en una rueda de prensa en la sede del partido, en Madrid (España), a 23 de octubre. En su intervención ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medidas "contundentes", y ha señalado que "el estado de alarma es necesario" si hay que tomar medidas como el toque de queda o limitaciones perimetrales y de movimiento. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Apuesta por tomar "medidas contundentes" ahora para evitar un confinamiento como el decretado en marzo



La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha llamado por teléfono al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes para urgirle a que "tome el control" y aplique un plan nacional contra el coronavirus con medidas "contundentes" que eviten un nuevo confinamiento, ofreciéndole el apoyo de Cs en el Congreso para aplicar el estado de alarma en caso de que sea necesario.



Así lo ha dicho Arrimadas en rueda de prensa telemática en la sede de la formación naranja tras mantener una reunión con el Comité Permanente del partido, con los cuatro vicepresidentes que tiene Cs en gobiernos autonómicos --Ignacio Aguado, Juan Marín, Isabel Franco y Francisco Igea-- y con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para analizar la situación de la segunda ola de contagios de Covid-19 en España.



"He llamado al presidente del Gobierno para decirle que tome el control ya y que decrete el estado de alarma si es necesario para adoptar medidas contundentes que eviten un segundo confinamiento como el de marzo", ha declarado.



INSTA AL PP A RESPALDAR EL ESTADO DE ALARMA



Además, ha instado al PP a respaldar ese instrumento en la Cámara Baja para que la aprobación de una eventual prórroga no dependa de los votos de los partidos nacionalistas, que "en los momentos importantes no se sabe cómo van a responder", y para que "el Gobierno tome el control de una vez por todas".



Arrimadas ha avanzado que en las próximas horas hablará con el presidente del PP, Pablo Casado, para trasladarle esta petición con la esperanza de que los 'populares' se sumen a la posición de "sentido común" de Ciudadanos.



Ha destacado que Cs ofrece "diez escaños leales a España" para decretar el estado de alarma si es preciso, así como la colaboración de sus dirigentes territoriales --en las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León y en distintos gobiernos municipales-- para aprobar medidas que "eviten más muertes y más ruina".



La presidenta del partido liberal cree que si se quieren establecer toques de queda, cierres perimetrales de municipios o áreas y limitaciones de la movilidad, como están planteando distintas comunidades autónomas, "evidentemente, va a ser necesario un estado de alarma" para que esas restricciones tengan un marco jurídico.



"Necesitamos medidas contundentes ahora para evitar un confinamiento", las que "se requieran en cada lugar", pero enmarcadas en "un plan nacional", ha defendido tras recordar lo "durísimo" que fue, desde el punto de vista económico y social, el confinamiento impuesto en los primeros meses de la crisis sanitaria.



Sobre los instrumentos jurídicos alternativos que podrían evitar el estado de alarma, Arrimadas ha recordado que Cs consiguió que se incluyera en un decreto ley la declaración de actuaciones coordinadas, una herramienta "muy útil para coordinar las actuaciones sanitarias" con las comunidades autónomas.



EL GOBIERNO DEBE DEJAR DE "LAVARSE LAS MANOS"



El problema, en su opinión, es que "el Gobierno no asumido esa coordinación durante todos estos meses", no hizo un plan de "prevención" de los rebrotes y actualmente hay "criterios dispares en cada comunidad autónoma", de manera que ahora se necesita "un plan nacional de contención de los daños" de la segunda ola.



A su juicio, esta segunda ola de contagios "se ha descontrolado" y los datos confirman que hubo demasiado "optimismo" a principios del verano por parte del Gobierno con la "falsa victoria" frente al virus.



Asimismo, cree que ha quedado claro que esto "no era un problema de una comunidad autónoma" --en alusión a Madrid, con cuyo Ejecutivo ha tenido desencuentros el ministro de Sanidad, Salvador Illa--, ni de unas pocas, y tampoco era un problema entre partidos o entre un gobierno regional y el Gobierno de España.



"Es un problema de país, de gestionar una pandemia mundial en España", ha afirmado, advirtiendo a Sánchez de que "ya se ha perdido mucho tiempo" y no debe perder "ni un minuto más" para tomar las riendas, sobre todo viendo el "fracaso" de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este jueves, donde no se alcanzó un acuerdo sobre el toque de queda.



Arrimadas reclama al Ejecutivo central que deje de "lavarse las manos y derivar la responsabilidad a las comunidades autónomas" y que diseñe "un plan nacional con criterios claros, medidas concretas, indicadores de seguimiento y un instrumento jurídico que dé certidumbre". También cree que se debería preparar un "plan de rescate" para los sectores más afectados por las restricciones, como el comercio, el turismo o la hostelería.



Cs HA HUIDO DE LUCHAS DE GOBIERNOS Y PELEAS JUDICIALES



Según ha explicado, desde Cs llevan semanas diciendo al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que están muy preocupados porque mientras el virus se propaga, "cada comunidad autónoma toma medidas como puede", algunas de las cuales luego no son ratificadas por la Justicia, y en determinadas regiones se hacen "anuncios contradictorios" con pocos días de diferencia.



Mientras, en Ciudadanos "hemos huido de falsos optimismos y de luchas de gobiernos y hemos evitado peleas en los tribunales, en los platós y en ruedas de prensa porque está en juego la vida de muchísimos españoles", ha recalcado.



En este sentido, ha señalado que han "tendido la mano" al Gobierno, exigiendo "criterios claros" y "coordinación" entre las Administraciones y actuando como "un partido serio y con sentido de Estado" que se comporta "con absoluta lealtad y responsabilidad" allí donde gobierna.



"Pedimos al Gobierno y al resto de partidos de la oposición que, de una vez por todas, hagan lo mismo", ha añadido, lamentando que otras formaciones políticas se hayan limitado a criticar al Ejecutivo central sin hacer propuestas.