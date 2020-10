El necesitado Millonarios, urgido de vencer al Junior de Amaranto Perea

En la imagen jugadores de Millonarios. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 23 oct (EFE).- Millonarios, que tuvo su peor arranque de liga en los últimos 16 años, enfrentará este sábado al Junior en la jornada 16 de la liga colombiana con la mira puesta en ganar y seguir con las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

De momento, el 'Ballet Azul' ocupa la casilla 12 en la tabla de clasificaciones con 17 puntos, lejos del líder Deportes Tolima que suma 31.

Los Tiburones, dirigidos por el excentral del Atlético de Madrid Luis Amaranto Perea, son octavos con 22 puntos, pero arrastran el fardo de quedar eliminados de la Copa Libertadores al perder 1-3 con Flamengo, aunque tienen el consuelo de que estarán en la Copa Sudamericana.

Al mirar los resultados más recientes se tiene que Junior venció a Millonarios en su último enfrentamiento de liga y perdió solamente uno de los últimos siete juegos.

Entre tanto Millonarios ganó sus últimos dos partidos de liga, 1-0 a Patriotas y 2-1 a Envigado, algo que no conseguía desde septiembre de 2019, cuando venció en tres seguidos.

Mientras tanto, el líder Deportes Tolima recibe en su feudo a La Equidad, que busca una victoria para entrar entre los ocho equipos que pasan a la siguiente ronda.

De momento el club bogotano es noveno con 21 puntos, uno menos que Junior y Once Caldas.

Tolima, además de ser el puntero del torneo, es uno de los dos equipos invictos en el torneo, junto con Deportivo Cali.

Tiene su mayor racha invicta desde que se juegan torneos cortos: 17 partidos sin perder en liga con ocho victorias y nueve empates.

Desde el reinicio del torneo, en septiembre, Equidad ganó sus cuatro juegos de local y perdió los tres partidos de visitante.

Otro lance que centra la atención es el que librarán Once Caldas y Jaguares, que llegan con dos realidades distintas.

El "Blanco Blanco" ocupa la séptima plaza del torneo que disputan 20 equipos, mientras que los Felinos están en la parte baja con 14 enteros.

Once Caldas es el equipo con más empates este año: ha igualado en 10 de sus 15 encuentros, en tanto que Jaguares no ha logrado ganar ninguno de los últimos cinco juegos.

Por otro lado, Santa Fe, cuarto con 27 puntos, será anfitrión del Boyacá Chicó, duelo que no supone mayores problemas para el "Expreso Rojo" porque su rival es penúltimo con 14 unidades.

Santa Fe viene de caer 3-2 ante Deportivo Cali, con lo que se cortó su buen rendimiento que incluyó siete triunfos y cuatro empates. Sin embargo, como local aún está invicto desde hace 17 juegos.

Entre tanto, Boyacá Chicó es el equipo que ha sufrido más derrotas este año: nueve, lo que deja ver su bajo rendimiento.

Luce también atractivo el partido entre América de Cali -sexto con 24 puntos- y Deportivo Pasto -escolta del líder Deportes Tolima con 29 unidades-.

América no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en el campeonato 2020, en el que ha cosechado dos triunfos y tres empates, algo que no lograba en un mismo torneo de primera división desde el 2018.

- Partidos de la decimosexta fecha:

24.10: Once Caldas-Jaguares, Deportes Tolima-La Equidad y Junior-Millonarios.

25.10: Envigado-Alianza Petrolera, Patriotas-Atlético Nacional, Independiente Santa Fe-Boyacá Chicó, América de Cali-Deportivo Pasto e Independiente Medellín-Deportivo Cali.

26.10: Águilas Doradas-Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga-Cúcuta Deportivo.