El comercio global vuelve a la vida tras confinamientos: Gráfico

(Bloomberg) -- El impulso del comercio mundial se volvió positivo por primera vez este año en agosto, según el CPB World Trade Monitor mensual. Una desaceleración a fines de 2019 se convirtió en una caída total en 2020 cuando los negocios se detuvieron debido al coronavirus. El repunte en el monitor coincide con las encuestas que muestran sólidas cifras industriales y de fabricación en las principales economías durante los últimos meses.

