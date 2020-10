El 58 % de los que ya votaron en Florida lo hizo por Biden, según una encuesta

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-Archivo

Miami, 23 oct (EFE).- Una encuesta publicada este viernes en Florida (EEUU) reveló que el 58 % de los encuestados que dijeron haber votado ya, por correo o anticipadamente, lo hicieron por el demócrata Joe Biden y el 39 % le dio su voto al presidente Donald Trump.

La encuesta realizada por St. Pete Polls para el medio digital Florida Politics indica que si se tiene en cuenta a todos los posibles votantes floridanos en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre la diferencia es de dos puntos a favor de Biden, que son los mismos puntos que el margen de error del sondeo.

Un 49 % dice que escogerá a Biden frente a un 47 % que se inclina por Trump, a los que hay que sumar un 2 % de indecisos.

Como el 60 % de los encuestados dice que ya han sufragado, la ventaja de Biden en este estado crucial parece afianzada, dice Florida Politics.

Alrededor de un 48 % de los encuestados afirmó que en 2016 votó por Trump, menos de un 44 % dijo que eligió a Hillary Clinton y más de un 4 % no quiso contestar a esa pregunta.

St. Pete Polls entrevistó a 2.527 probables votantes de Florida los días 21 y 22 de octubre a través de un sistema telefónico de respuesta automatizada.

Precisamente este viernes la División de Elecciones de Florida informó de que ya son más de 4,7 millones los floridanos que han votado cuando faltan 11 días para las elecciones.

La cifra exacta son 4.771.956 votantes. De ellos más de 3,38 millones han votado por correo y entre ellos hay 1.610.564 votos de personas registradas como demócratas, 1.042.525 de republicanos y el resto de votantes por otros partidos.

Casi 688.000 son de personas inscritas como votantes independientes y 40.483 de votantes por otros partidos.

En persona han votado hasta ahora 1,3 millones de personas, de las cuales 641.324 son republicanos, 499.802 demócratas, 234.115 sin afiliación política y 16.451 de otros partidos.

Florida es el mayor de los estados que no tiene un patrón de voto fijo y aporta al candidato más votado por los floridanos 29 votos en el Colegio Electoral, que es donde se decide en última instancia el ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU.

Es por eso que Florida es tan importante en la elección del presidente y de ahí que Trump y Biden y sus compañeros de fórmula, Mike Pence, y Kamala Harris, respectivamente, estén intensificando sus actividades electorales en este estado en la recta final de la campaña.

A día de hoy la ventaja de Biden sobre Trump en los sondeos de intención de voto en Florida es de 1,5 puntos, de acuerdo con el promedio que elabora el sitio RealClearPolitcs.

En el conjunto del país es de 7,9 %, según el mismo medio.

Trump tiene previsto hoy dos mitines en Florida uno en The Villages y otro en Pensacola, dos bastiones republicanos en la mitad norte del estado.

El presidente pasará la noche en Mar-a-lago, su residencia en Palm Beach (sureste de Florida) donde mañana sábado tiene previsto votar por adelantado antes de continuar su campaña en otros estados.

El sábado tomará el relevo el vicepresidente Mike Pence, mientras los demócratas tendrán como plato fuerte de este fin semana al ex presidente Barak Obama que participará en un mitin motorizado en Miami del que no se han dado muchos detalles.