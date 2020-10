EEUU.- Biden quiere que "todo el peso de la responsabilidad" de las muertes por coronavirus en EEUU caigan sobre Trump

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha manifestado este jueves que "todo el peso de la responsabilidad" de las casi 223.000 muertes que ha provocado la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos deben caer sobre el presidente, Donald Trump.



En el último cara a cara antes de las presidenciales del 3 de noviembre entre ambos candidatos, Biden ha vuelto a acusar a Trump de carecer de un plan para gestionar la crisis del coronavirus y ha calificado la labor del actual presidente de Estados Unidos como "trágica".



Por su parte, Trump ha anunciado que la incidencia de la pandemia ha decaído en algunos estados del país y ha sugerido un poco de paciencia más porque la llegada de la vacuna es "cuestión de semanas".



Sin embargo, ante la pregunta de la moderadora, Kristen Welker, de la cadena NBC, Trump ha matizado que estos plazos "no son una garantía", pero confía que "para final de año" la vacuna ya esté disponible.



El presidente estadounidense ha vuelto a ponerse como ejemplo en relación a la recuperación de aquellos que contraen la enfermedad y ha resaltado que es "inmune", al igual que "cada vez más gente", por lo que ha defendido la necesidad de convivir con la enfermedad.



"La enfermedad pasará. No va a ser ningún invierno oscuro, tenemos el país abierto, estamos comprendiendo la enfermedad", ha dicho Trump, quien ha dicho que asume su responsabilidad, pero ha incidido en que la llegada del coronavirus a Estados Unidos no es culpa suya, sino de China.