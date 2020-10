Cultura.- Scarlett Johansson protagonizará Bride, nueva serie de Apple TV

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Al margen de sus apariciones en Saturday Night Live y un cameo en Entourage, Scarlett Johansson nunca ha actuado en televisión. La actriz dará ahora el paso con Bride, nueva serie de A24 y AppleTV + en la que ejercerá como productora y protagonista.



Tal como señala Deadline, la ficción contará en el equipo con el director chileno Sebastián Lelio. Lelio está escribiendo el guion junto a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo. Por el momento, Johansson es el único miembro del reparto confirmado. Bride es uno de los proyectos que forma parte del acuerdo entre Apple y A24, que también incluye On the Rocks de Sofia Coppola y The Sky Is Everywhere con Cherry Jones y Jason Segel.



"Bride sigue a una mujer creada para ser la esposa ideal, la singular obsesión de un brillante empresario. Cuando rechaza a su creador, se ve obligada a huir de su existencia confinada y enfrentarse a un mundo que la ve como un monstruo. Es en el camino que encuentra su verdadera identidad, su sorprendente poder y la fuerza para rehacerse a sí misma como su propia creación", reza la sinopsis.



Lelio saltó a la fama gracias a Una mujer fantástica, cinta ganadora del Oscar como mejor película de habla no inglesa. También ha dirigido títulos como Disobedience y Gloria Bell.



Johansson volverá al Universo Cinematográfico Marvel en 2021 con Viuda Negra. Actualmente está rodando Sing 2, cinta de animación en la que pone voz a Ash. Los últimos rumores apuntan a que participará en Little Shop of Horrors junto a Chris Evans, Taron Egerton y Billy Porter.