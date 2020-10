Cultura.- El guionista de X-Men escribirá y producirá la película de Battlestar Galactica

23/10/2020 Imagen de la serie Battlestar Galactica CULTURA NBC



La película de Battlestar Galactica cada vez está más cerca de hacerse realidad. La serie de ciencia ficción dará el salto a la gran pantalla de la mano de Simon Kinberg, quien ejercerá como guionista y productor de la cinta.



"Battlestar Galactica es uno de los santos griales de la ciencia ficción, y no podría estar más emocionado de traer algo nuevo a la franquicia, mientras honro lo que la hizo tan icónica y duradera", aseguró Kinberg en un comunicado. Dylan Clark se unirá a Kinberg como productor.



Kinberg es conocido por su trabajo con la franquicia X-Men. Dirigió X-Men: Fénix Oscura y anteriormente produjo X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado y X-Men: Apocalipsis. En 2021 estrenará The 355, filme protagonizado por Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger, Penélope Cruz y Sebastian Stan.



Los rumores sobre una película de Battlestar Galactica comenzaron en 2009, cuando el creador de la serie Glen A. Larson comenzó a negociar con Universal Pictures. En ese momento, el director de X-Men, Brian Singer, iba a dirigir el proyecto. Desde entonces, numerosos guionistas han estado vinculados a la producción. Universal Pictures aún no ha anunciado el nombre del realizador, aunque las últimas informaciones apuntaban a Francis Lawrence.



La franquicia de ciencia ficción comenzó con la serie de televisión original en 1978. Posteriormente llegaron varias continuaciones en forma de cortometrajes, nuevas series, películas e incluso videojuegos y novelas. En 2003 se estrenó una serie reboot, titulada Battlestar Galactica, de dos partes. Esta producción dio pie a una producción de televisión semanal que terminó en 2009. Caprica, ficción a modo de precuela, se emitió en 2010.