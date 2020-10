C.Rica.- Gobierno y Parlamento celebran un nuevo diálogo este viernes en Costa Rica para tratar la crisis financiera

12/02/2020 El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado POLITICA CENTROAMÉRICA COSTA RICA INTERNACIONAL LA NACION / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y su homólogo del Parlamento, Eduardo Cruickshank, han citado para este viernes a unas 70 organizaciones con vistas a un nuevo diálogo para abordar la crisis financiera en que está sumido el país y que ha provocado protestas en las últimas semanas.



La convocatoria, anunciada este martes, sucede al intento fallido de diálogo de la semana pasada. La cita tendrá lugar a las 8.30 horas en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y su objetivo es "replantear y echar a andar en conjunto, los mecanismos que guiarán la presentación y análisis de propuestas sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y para la sostenibilidad de las finanzas públicas", explican en la convocatoria.



Asimismo, dejan claro "el sentido de urgencia que guiará el trabajo durante las próximas semanas para concretar las propuestas que prontamente necesita nuestra población y nuestra economía".



"Costa Rica requiere que retomemos la tradición costarricense de encontrar soluciones a los grandes desafíos nacionales por la vía del diálogo y la institucionalidad", defienden Alvarado y Cruickshank en su invitación, según ha informado la Casa Presidencial en un comunicado.



"Mantener nuestra paz social y resolver problemas estructurales de nuestro desarrollo como la pobreza y la desigualdad demandan respuestas inmediatas en temas de crecimiento económico, generación de empleo y para la sostenibilidad de las finanzas públicas", subrayan los presidente del país y del Parlamento.



Ambos inciden en el impacto que la pandemia de coronavirus ha tenido en estas áreas y sostienen que "su abordaje sólo puede lograrse a través del diálogo sincero y la construcción colectiva entre actores sociales, empresariales y políticos".



CRISIS ECONÓMICA Y PROTESTAS



Costa Rica, un país tradicionalmente estable en una región como Centroamérica particularmente convulsa, ha sido escenario de protestas y cortes de carretera desde el pasado 30 de septiembre. El detonante fue el plan del Gobierno de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país.



Para este año, la previsión del Gobierno es de un déficit fiscal del 10 por ciento del PIB mientras que el paro se ha disparado a raíz de la pandemia de coronavirus, pasando del 12 al 24 por ciento.



Aunque a principios de octubre el Ejecutivo de Alvarado dio marcha atrás en sus planes, que habrían acarreado una subida de impuestos entre otras cosas, las protestas no remitieron y se registraron incluso enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron heridos.



El primer intento de diálogo, convocado para el pasado sábado, fracasó y ni siquiera llegó a celebrarse ante la negativa a participar en el mismo de Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Además, no había sido invitado el Movimiento Rescate Nacional, principal promotor de las protestas.



Esta última organización ha exigido a Alvarado que se comprometa por escrito a no acudir al FMI en lo que le queda de mandato --hasta mediados de 2022--, algo que el mandatario ha rechazado.