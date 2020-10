C.Rica.- Alvarado advierte de que si el diálogo fracasa Costa Rica quedaría "condenada a mucho dolor"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha advertido este viernes de que, si el diálogo con las organizaciones para abordar la crisis financiera en la que está sumido el país fracasa, la nación centroamericana quedaría "condenada a mucho dolor".



Alvarado y su homólogo en el Parlamento, Eduardo Cruickshank, habían citado para este viernes a unas 70 organizaciones con vistas a iniciar el diálogo después de varios pasos en falso. La cita ha tenido lugar en el Estado Nacional en La Sabana y, según Presidencia, han asistido 62 organizaciones de las convocadas.



Las principales fuerzas opositoras en el Congreso de Costa Rica --Liberación Nacional, La Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional y el bloque independiente Nueva República-- han rechazado participar en el proceso justificando que el Ejecutivo carece de una metodología de trabajo, plazos y temas claros a discutir.



"Empezando por hoy, podemos determinar cuál va a ser el futuro de Costa Rica en los próximos años; si fracasa, podríamos condenar al país, o a una generación, a mucho dolor", ha asegurado el mandatario durante el discurso inicial del diálogo. Según ha trasladado, la primera sesión se ha centrado en "ponerse de acuerdo sobre cómo se van a poner de acuerdo".



El Gobierno de Costa Rica ha cedido en los temas a discutir en la mesa, ya que hace semanas estaba focalizado en temas fiscales y al final se han incluido aspectos sobre crecimiento económico, generación de empleo y sostenibilidad de las finanzas públicas, ha informado el facilitador del Ejecutivo para el proceso, Víctor Umaña.



Varios actores políticos y empresariales llevan años reclamando al Gobierno de Alvarado una hoja de ruta para reactivar la economía, pero hasta este momento no se ha emprendido ninguna medida concreta en este sentido, tal y como ha recordado el diario 'CRHoy'.



Además, Umaña y la otra facilitadora, Ilka Treminio, han señalado al inicio del encuentro que todas las organizaciones presentes deben aceptar que el país afronta una crisis, "aceptar su responsabilidad y dejar de culpar a otros". Se espera que los primeros acuerdos se anuncien el 20 de noviembre.



CRISIS ECONÓMICA Y PROTESTAS



Costa Rica, un país tradicionalmente estable en una región como Centroamérica particularmente convulsa, ha sido escenario de protestas y cortes de carretera desde el pasado 30 de septiembre. El detonante fue el plan del Gobierno de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país.



Para este año, la previsión del Gobierno es de un déficit fiscal del 10 por ciento del PIB mientras que el paro se ha disparado a raíz de la pandemia de coronavirus, pasando del 12 al 24 por ciento.



Aunque a principios de octubre el Ejecutivo de Alvarado dio marcha atrás en sus planes, que habrían acarreado una subida de impuestos entre otras cosas, las protestas no remitieron y se registraron incluso enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron heridos.



El primer intento de diálogo, convocado para el pasado sábado, fracasó y ni siquiera llegó a celebrarse ante la negativa a participar en el mismo de Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Además, no había sido invitado el Movimiento Rescate Nacional, principal promotor de las protestas.



Esta última organización ha exigido a Alvarado que se comprometa por escrito a no acudir al FMI en lo que le queda de mandato --hasta mediados de 2022--, algo que el mandatario ha rechazado.