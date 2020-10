Coronavirus.- Dinamarca amplía las restricciones por la pandemia ante el aumento de los nuevos contagios

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Dinamarca ha endurecido este viernes las limitaciones vigentes por la pandemia de coronavirus, una decisión tomada ante el aumento de los nuevos contagios, que han marcado un nuevo récord durante la jornada, cerca de 900 en las últimas 24 horas.



Así, desde este lunes, kioskos y supermercados no podrán vender alcohol desde las 22.00 horas, la misma hora a la que los bares tendrán que cerrar. Del mismo modo, las reuniones sociales se han reducido desde 50 personas hasta 10.



Además, desde el próximo jueves el uso de mascarillas será obligatorio en cualquier edificio que cuente con un acceso público, como supermercados, hospitales o colegios.



Previamente, el Ejecutivo danés había anunciado que las mascarillas también serán obligatorias en el transporte público, como mínimo, hasta finales de este año. El resto de las restricciones impuestas hasta el momento, por su parte, permanecerán en vigor hasta al menos el 2 de enero.



La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha señalado que la situación es "grave", aunque ha reconocido que Dinamarca está "mucho mejor preparada ahora" que cuando estalló la crisis sanitaria. De forma paralela, ha advertido de que no se descarta implantar más medidas si los contagios continúan en aumento.



Tras la ampliación de las restricciones se ha dado a conocer el balance de la COVID-19 de la jornada y las autoridades sanitarias danesas han constatado un récord de nuevos contagios diarios, 859, según las cifras recogidas por el diario 'The Copenhagen Post'



La cifra de nuevos casos se ha acelerado durante la semana, ya que el jueves se confirmaron 760 y el miércoles 630. Hasta el momento, Dinamarca ha contabilizado algo más de 39.000 casos de la COVID-19, incluidas casi 700 víctimas mortales a causa de la enfermedad.