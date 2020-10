Congresistas señalan que trato a favor a petrolera mexicana socava el T-MEC

El senador republicano por Texas Ted Cruz. EFE/EPA/STEFANI REYNOLDS/Archivo

Washington, 23 oct (EFE).- Un grupo de congresistas y senadores estadounidenses advirtió a la Casa Blanca sobre acciones que considera amenazan la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas de su país y "socavan el espíritu" del acuerdo comercial entre México, EE.UU. y Canadá, conocido como T-MEC.

En una misiva dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump, con fecha de este jueves, los legisladores afirman que "informes recientes indican que el Gobierno mexicano está dando un tratamiento regulatorio preferencial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y retrasando o cancelando los permisos directos para las empresas de energía de EE.UU.”.

Los congresistas, entre ellos el senador republicano por Texas Ted Cruz, apuntan que dichas informaciones "anecdóticas" han recibido una credibilidad adicional tras conocerse en agosto pasado un memorando, con fecha del 22 julio, en el que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pide a los organismos reguladores autónomos proteger PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, señalan que integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, han presentado iniciativas en busca de revertir la Reforma Energética de 2014 y renunciar a todos los contratos actualmente vigentes.

"Estos esfuerzos violan y contradicen el espíritu, si no la letra, del T-MEC, un acuerdo entre cuyos objetivos principales está promover el crecimiento entre los países participantes", afirman los congresistas, al declararse "profundamente preocupados de que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción".

Y solicitan a la Administración del presidente Donald Trump que encuentre "un acuerdo con el Gobierno de México para mantener las actuales condiciones de mercado que la Energía".

Este jueves, López Obrador defendió su política energética luego de que la Suprema Corte ordenara en junio pasado la suspensión de una nueva política de la Secretaría de Energía que limitaba la producción eléctrica renovable de los privados.

"No vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público, del pueblo, de la nación", dijo el mandatario, en un ferviente alegato en favor de la CFE y Pemex.

El pasado 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de forma provisional la nueva política de la Secretaría de Energía en vigor desde el 15 de mayo que limitaba la producción eléctrica renovable de los privados y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar.

Un día antes, durante la presentación de los resultados financieros de la compañía, el presidente de la eléctrica española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, descartó iniciar nuevos proyectos en México si el Gobierno del país no quiere que siga invirtiendo allí.