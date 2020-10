Comienzan las reuniones multisectoriales sobre el futuro económico de Costa Rica

En la imagen un registro del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien encabezó la primera reunión con cerca de medio centenar de representantes de sectores económicos, sociales, sindicales, religiosos y gubernamentales, en busca de propuestas y soluciones a los problemas económicos del país. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 23 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica comenzó este viernes un proceso de diálogo multisectorial que busca propuestas y soluciones a los problemas económicos del país, especialmente al crecimiento sostenido del déficit fiscal y de la deuda.

La primera reunión, encabezada por el presidente, Carlos Alvarado, estuvo integrada por cerca de medio centenar de representantes de sectores económicos, sociales, sindicales, religiosos y gubernamentales que debatieron sobre la metodología para establecer una mesa de diálogo.

Tras la cita de este viernes, que se extendió por casi ocho horas, los representantes se volverán a reunir el próximo miércoles para definir el mecanismo mediante el cual operará la mesa de diálogo multisectorial.

Esta iniciativa de diálogo es impulsada por Alvarado y el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, luego de que una iniciativa del Gobierno para negociar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares no tuviera apoyo político y generara dos semanas de protestas callejeras.

Para el 2020 las proyecciones oficiales, agravadas por la pandemia de la covid-19, indican que el déficit fiscal cerrará en alrededor del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda en un 70 % del PIB y la economía caerá un 5 % ante lo que el Gobierno ha insistido en la necesidad de buscar soluciones pronto para estabilizar las finanzas públicas y evitar una crisis profunda.

El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, dijo que la sesión de trabajo reflejó "un compromiso y un espíritu de diálogo para ponernos de acuerdo en los mecanismos y propuestas de sostenibilidad fiscal, generación de empleo y crecimiento social".

El ministro de Comunicación, Agustín Castro, comentó que el país necesita "soluciones urgentes" y que el espacio de diálogo abierto pretende que estas sean "balanceadas".

"Se espera que esto pueda desarrollarse en un mes porque muchas de las soluciones tienen que ver con aprobaciones legislativas o con negociaciones que llevan tiempo. Este es un problema de todo el país que necesita construir esa solución entre todos", dijo Castro.

Un primer intento de diálogo buscaba sentar en la mesa a 29 representantes de diversos sectores, pero fracasó la semana pasada por la falta de apoyo de varios de ellos, entre estos la cúpula empresarial del país, pues consideraban que había muy poca representación.

El pasado 4 de octubre el presidente Alvarado retiró de la discusión interna la propuesta que planeaba presentar al FMI para acceder a 1.750 millones de dólares y que contenía una subida de impuestos y la venta de dos activos estatales, lo que generó las protestas sociales que comenzaron el 30 de septiembre y que se extendieron por dos semanas.

Estas protestas, que se caracterizaron por el bloqueo de carreteras y algunos episodios de violencia, fueron organizadas por el llamado "Movimiento Rescate Nacional", el cual no ha sido invitado por el Gobierno al nuevo proceso de diálogo, pues considera que sus métodos no son democráticos.

Desde el 2008 Costa Rica viene registrando un crecimiento sostenido del déficit fiscal y de la deuda, que el Gobierno de Alvarado intentó paliar con una polémica reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre de 2018.

Cuando apenas se empezaba a implementar esta reforma, apareció la pandemia de la covid-19 que ha empeorado los indicadores económicos.