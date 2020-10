Colombia.- El 'uribismo' tumba el debate de la moción de censura contra Holmes Trujillo alegando un error de forma

03/12/2018 Carlos Holmes Trujillo POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL COLOMBIA CANCILLERÍA DE COLOMBIA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La bancada uribista del Senado de Colombia ha logrado tumbar este jueves el tan esperado debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, alegando un defecto de forma en la misma por lo que ha solicitando una votación para dirimir si tenía lugar o no.



Los grupos de la oposición, que presentaron la moción por la presencia de tropas del ejército de Estados Unidos en territorio colombiano, han decidido abandonar la sesión al considerar que "es evidente que Casa de Nariño está empujándose por el camino del autoritarismo y de desconocer los derechos democráticos de los senadores".



El senador de Centro Democrático Ernesto Macías ha argumentado que el debate de moción de censura carecía de un motivo concreto, pues "había oído" a varios miembros de la cámara "reservarse" el derecho a tratar diferentes temas a lo largo del proceso cuando "este debate fue para algo muy preciso, muy puntual, la actuación del ministro en el caso de las tropas de Estados Unidos".



Por ello, Macías ha pedido que se aprobase una apelación para que no se llevase a cabo la acción contra el ministro Holmes Trujillo, pues el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca sobre la presencia de una brigada norteamericana en el país demuestran que en términos legales no hay cabida para juzgar a Holmes Trujillo.



Macías ha hecho así referencia al fallo del Consejo de Estado del pasado 15 de octubre en el que se falló en contra de una acción de tutela presentada por la oposición por esta polémica presencia de tropas estadounidenses en el país, debido a que se produjo un error en su presentación.



"Es evidente la Casa de Nariño está empujándose por el camino del autoritarismo y de desconocer los derechos democráticos de los senadores", ha denunciado el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, quien ha señalado directamente al presidente de Colombia, Iván Duque.



"Aquí el ministro mintió, engañó y violó la Constitución en favor de que el presidente desconociera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación con las tropas de Estados Unidos. Están nerviosos con este debate, porque saben que tengo todas las pruebas que dicen que el ministro es indigno para estar en ese cargo", ha asegurado.



Después de que esta propuesta tumbara la segunda parte prevista para hoy, 41 senadores han abandonado la sesión del Senado como protesta y tras asegurar que se estaba cometiendo una irregularidad y un abuso de la mayoría del oficialismo en el Senado, según informa el diario 'El Tiempo'.



La primera parte de la sesión de este jueves consistía en un control político solicitado por el senador de Unidad Nacional Roy Barreras, quien ha asegurado que el titular de Defensa ocultó que 36 menores de edad han muerto "por balas de la fuerza pública" en operaciones estos últimos meses, mientras que 54 niñas han sido violadas por militares.



Por su parte, Holmes Trujillo ha intervenido en esta primera parte durante una hora y 15 minutos y ha explicado que la polémica compra de un helicóptero durante la crisis sanitaria se hizo desde seguros y que no se utilizó dinero público, que no es responsabilidad de su cartera informar sobre la muerte de menores en operaciones militares y ha respondido a otras acusaciones que la oposición ha vertido contra él.



Trujillo enfrentaba esta nueva moción de censura tras superar una en la Cámara de Diputados, por su gestión durante las protestas de noviembre de 2019 y las de septiembre de este año, en las que la labor de la Policía fue altamente cuestionada, tras la muerte de una docena de personas.