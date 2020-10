Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las esperanzas de un paquete de estímulo antes de las elecciones se desvanecen rápidamente, se implementan más medidas de confinamiento y las economías se ven afectadas por la nueva ola del virus.

Sin avances

El lento ritmo de las conversaciones sobre un paquete de estímulo y las inminentes elecciones significan que la posibilidad de que el Congreso apruebe un acuerdo antes del 3 de noviembre ahora parece cada vez más lejana. Se suma al problema la creciente resistencia de los republicanos del Senado a votar por el multimillonario paquete, y existe la posibilidad real de que no voten a favor de un paquete incluso después de las elecciones. Los demócratas de la Cámara de Representantes comienzan a decir que no estarían dispuestos a volver a Washington para aprobar un proyecto de ley si el apoyo del Senado no es seguro.

El virus

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, atacó al presidente Donald Trump por su manejo de la pandemia en el debate de anoche. Crece la preocupación por el resurgimiento de la enfermedad en Estados Unidos; el promedio de muertes de los últimos siete días alcanzó ayer su nivel más alto en un mes. En Europa, los Gobiernos están implementando toques de queda de forma más generalizada debido a que no han logrado controlar el rápido aumento de los casos en medio de la inminente escasez de personal médico capacitado. Hubo buenas noticias en el frente de los tratamientos: la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. entregó su aprobación a la terapia antiviral remdesivir, de Gilead Sciences Inc.

Índices de gerentes de compras

El resurgimiento del covid-19 en Europa está comenzando a quedar en evidencia en los datos económicos. El índice de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de hoy para Francia apuntó a una economía que vuelve a contraerse, mientras que en Alemania un sólido desempeño del sector manufacturero ayudó a compensar un sector de servicios que volvió a caer. El PMI compuesto de IHS Markit para la eurozona descendió a 49,4 en octubre, para su primera caída desde julio por debajo de la marca de 50 que divide una expansión de una contracción. Los datos del PMI para la economía de EE.UU. se publican a las 9:45 a.m., hora del este.

Mercados al alza

Sin probabilidades de lograr un acuerdo de estímulo a tiempo y debido al empeoramiento de la situación por el covid-19, los inversionistas parecen estar enfocados más en los resultados corporativos en este momento. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,4%. El índice europeo Stoxx 600 avanzaba 0,7% a las 5:50 a.m., impulsado por los sólidos resultados de bancos y fabricantes de automóviles. Los futuros del S&P 500 apuntan a una pequeña alza en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,855% y el oro ascendía.

También hoy...

Es un día tranquilo en el frente de la información económica, ya que los datos de los PMI son la única publicación destacada. Una semana cargada de oradores de la Fed está llegando a su fin; solo la vicepresidenta ejecutiva de la Fed de Nueva York, Lorie Logan, está en el calendario. El mercado del petróleo puede interesarse en el conteo de plataformas de Baker Hughes, que se da a conocer a la 1:00 p.m., ya que la industria de shale está experimentando una gran ola de fusiones y adquisiciones. En los resultados de hoy, los economistas estarán atentos a los datos de American Express Co. para tener indicios de cómo está la economía. Fannie Mae y Southern Copper Corp. se encuentran entre las otras compañías que informan resultados.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.