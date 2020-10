Católicos en India: las noticias sobre el papa y la unión homosexual son "falsas"

El cardenal indio, George Alencherry. EPA/MAURIZIO BRAMBATTI/Archivo

Nueva Delhi, 23 oct (EFE).- El Consejo del Obispado Católico del estado de Kerala, en el sur de la India, calificó de "falsas" las noticias sobre el respaldo de la Iglesia católica a las uniones de parejas del mismo sexo, después de que extractos de una entrevista al papa Francisco lo sugiriera.

La Iglesia no ha cambiado su posición sobre las personas del mismo sexo, y "las informaciones en medios en las que se cita al papa exponiendo que a las familias y parejas homosexuales se les debería dar la misma protección por ley son falsas", afirmó en un comunicado el portavoz del consejo, Jacob Palakkappalli.

"Vivir en una relación de parejas homosexuales no es visto como matrimonio por la Iglesia Católica", añadió el portavoz en la nota, publicada a última hora del jueves, aunque aclaró que "varios países" reconocen esa unión civil.

Los comentarios de la institución religiosa de Kerala, uno de los estados como más católicos en la India, llegan después de que las declaraciones del papa en el documental "Francesco", presentado el miércoles en la Fiesta del Cine de Roma, causaran un gran revuelo.

"Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil, de esa manera están cubiertos legalmente", afirma el pontífice en un momento de la cinta como parte de una entrevista que no fue difundida de manera íntegra.

Esto convertía a Francisco en el primer papa en fijar una posición favorable hacia la unión homosexual.

El Consejo de Obispos de Kerala, presidido por el cardenal George Alencherry, sostiene en el comunicado que la Iglesia "no hace exhortaciones sobre el matrimonio y la vida familiar a través de documentales", negando su validez.

Aunque la iglesia piensa seriamente en este tema, la postura oficial del papa "está planteada en 'Amoris laetitia'", la exhortación apostólica hecha tras el sínodo sobre las familias, que versa sobre el amor y el matrimonio, y en ella "el papa no hizo ningún cambio en esa postura", remarcó.

Recuerda que en el pasado el papa ha enseñado que los miembros de la comunidad LGBT "son hijos de Dios y merecen un cuidado y amor especiales", y que esto sin embargo no constituye un cambio de su posición.

El Vaticano no ha hecho comentarios hasta el momento para aclarar el contexto de las declaraciones del líder religioso argentino.

Sin embargo, en declaraciones a los medios de la Conferencia Episcopal Italiana, el sacerdote jesuita Antonio Spadaro, hombre cercano al santo padre, aseguró que la parte en la que habla de los homosexuales proviene de una entrevista que ofreció en mayo de 2019 al canal mexicano Televisa.

Esta parte de la entrevista no fue publicada entonces.

Spadaro también ha dicho que las palabras del pontífice no suponen ningún cambio en la doctrina de la Iglesia católica y que ya se había expresado a favor de acoger a las personas homosexuales en ocasiones anteriores.