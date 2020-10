Carmina Barrios, el flechazo de amor que sintió con su marido Antonio, toda una vida juntos

MADRID, 23 (CHANCE)



Carmina Barrios se ha sentado con Bertín Osborne y lo cierto que su entrevista no está dejando indiferente a nadie. Como ya esperábamos, la madre de Paco León es una de las personas que mejor humor tienen y que más nos han hecho reír en televisión y esta noche, lo está consiguiendo de nuevo. Pero detrás de ese personaje hay una mujer que ha luchado siempre por sacar adelante a sus tres hijos, que ha abierto su corazón para hablar por primera vez sobre temas personales.



Por ejemplo, sobre cómo conoció a Antonio, el amor de su vida: "He tenido muchos pretendientes callejeros, novio, novios de entrar en casa, Antonio, mi marido, llevo 50 años con él. Lo conocí en una fiesta que fui con una vecina mía con la que no me solía juntar, pero a esta vecina le había dejado el novio y un día se presentaron unos amigos y nos invitaron a una fiesta y yo rápidamente dije que sí, por ella".



Gracias a que la amiga estuviera triste por haber roto con su novio, Carmina se presentó en la fiesta con ella para animarla y terminó conociendo a su marido: "La convencí, fuimos a la fiesta y llegaron dos, un compadre mío y mi marido y cuando le vi le dije 'es chiquitito, pero ese va a ser para mí'. Ella se fue a casa y yo me quedé en la fiesta. Me acompañó a casa y hasta hoy. Mi marido no es artista, pero es más artista que yo, tiene un compás que te cagas, sabe cantar, le ha gustado mucho el flamenco".



Carmina ha confesado que su marido siempre se ha estado ahí apoyándola en todo y dándole muy buena vida. Entre risas, ha querido recordar un día que llegó a casa más tarde de la cuenta a casa y esta se enfadó con él... pero el padre de Carmina se metió en medio: "Yo me acuerdo un día que llegó tarde Antonio a casa y le dije a mi padre 'ahora no le voy a abrir, que duerma ahí' y mi padre me dijo 'un hombre, a la hora que llegue a casa, es buena hora'. Yo a mi Antonio le quiero con locura, otras veces me cago en sus mulas, pero que no lo toque nadie".



No es lo mismo leerlo que escucharlo, la gracia que tiene Carmina para contar la historia de su vida es insuperable e inigualable... Una mujer que ha educado con humor pero con rectitud y le ha salido recompensado porque asegura que tiene tres hijos como tres soles, pendientes de ella y su marido y con buen corazón. Y es que no podía ser de otra forma, teniendo esa pedazo de madre en casa, nada malo se puede aprender.