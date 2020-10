Ayuda pandémica de la UE podría beneficiar a astillero español

(Bloomberg) -- El astillero español Navantia está intensificando su apuesta por la energía eólica marina, un negocio que se beneficiará de la respuesta fiscal de la Unión Europea a la pandemia.

La histórica ayuda para la recuperación a la pandemia de 750.000 millones de euros (US$890.000 millones) animará a España a invertir más en energía limpia. Ello podría dar un impulso al reciente giro de la compañía hacia proyectos de energía offshore, dijo el director del Astillero Bahía de Cádiz, de Navantia, Javier Herrador del Río. Con una caída de la demanda de buques militares, Navantia se ha diversificado hacia la construcción de cimientos masivos para turbinas eólicas que pueden alzarse desde el agua a una altura equivalente a un edificio de 50 pisos.

El comentario subraya cómo las empresas de la UE se están preparando para participar en el mayor paquete de estímulo de la historia del bloque. Los líderes europeos han dicho que quieren que los países gasten una parte significativa de los fondos en hacer que la economía regional sea más neutra en carbono. Los proyectos verdes de Navantia podrían servir de prueba al programa.

‘Altamente cíclico’

España e Italia podrían ser dos de los principales receptores de fondos y ambos países están publicando detalles de cómo gastarán el dinero. El impulso fiscal es una oportunidad para que la Administración española comience a invertir en parques eólicos offshore en el norte de Galicia, las regiones vascas y en el sur de Andalucía, dijo Herrador del Río.

“La ciclicidad del sector es muy alta y más aún en momentos tan volátiles como nos encontramos en esos momentos en el que salimos de una crisis y nos metemos en otra”, dijo el director en una entrevista. Los tiempos económicos difíciles limitaron la capacidad de España para invertir en nuevos barcos y obligaron a la estatal Navantia a entrar en nuevas áreas de fabricación. La energía eólica offshore se convirtió en una prioridad estratégica en 2018, dijo

La suerte de la empresa se ha estado apagando desde la década de 1980, cuando la demanda de buques de guerra y petroleros fabricados en Europa era alta y la empresa empleaba a unas 40.000 personas. Desde entonces el personal se ha reducido a aproximadamente una décima parte. No obstante, la empresa pudo asumir el pedido de Arabia Saudita de 2018 de cinco corbetas para su armada, uno de los pocos contratos importantes de construcción naval de Navantia en los últimos años.

Industria incipiente

España fue pionera mundial en proyectos solares y eólicos, pero la industria de los parques eólicos offshore todavía es bastante joven. Los contratos que Navantia ha firmado en el sector no generan tantos ingresos como la construcción de submarinos y portaaviones.

En general, las empresas a nivel mundial están operando alrededor de 30 gigavatios de energía eólica marina, dijo Imogen Brown, analista de BloombergNEF, una empresa de investigación energética. Esto supone una pequeña parte de los 611 gigavatios de proyectos eólicos terrestres, según datos de finales de 2019, dijo.

La mayoría de las turbinas se encuentran en el Mar del Norte, frente a las costas del Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania. Los fuertes vientos y los fondos marinos relativamente poco profundos han permitido que importantes actores como Bladt Industries, de Dinamarca, o Sif Group, de Holanda, fijen turbinas al fondo del océano.

Navantia ha recibido encargos para 10 proyectos desde 2014, entre ellos pedidos para fabricar varias decenas de turbinas fijas al suelo océanico por Iberdrola para su parque eólico marino de 500 megavatios en Bretaña.

El mar Mediterráneo, que baña las costas de gran parte de España, tiene aguas relativamente profundas. Ello ha llevado a Navantia y a otros fabricantes, incluido el astillero italiano Saipem SpA, a cambiar su enfoque a las turbinas eólicas flotantes. Pero la tecnología aún es incipiente y no hay un diseño estandarizado, dijo Brown.

“Solo se han encargado proyectos de muestra hasta ahora”, dijo. “Creemos que las turbinas eólicas de fondo fijo seguirán siendo el motor del mercado hasta 2030”.

