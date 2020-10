Ana Soria triunfa en Bilbao con un look brillante

MADRID, 23 (CHANCE)



Ana Soria ya luce looks como si fuera una mismísima influencer y es que desde que su romance con Enrique Ponce saliera a la luz, el interés social que ha despertado la joven le ha hecho crecer en sus redes sociales por el número de seguidores que posee. Ahora, cuida mucho sus publicaciones e intenta exponer las mejores fotografías y sus mejores looks para que tenga todavía más tirón en redes sociales.



Este fin de semana parece que Ana Soria va a estar disfrutando de Bilbao con amigos, ya que en las historias que ha subido estos días de atrás no hay ni rastro de Ponce, y va a aprovechar su estancia allí para hacer gala de muchos conjuntos nunca antes vistos en sus redes sociales.



Con todo y más, Ana Soria ha subido tres fotografías en las que muestra el look tan brillante que ha lucido hoy en Bilbao. Pantalones vaqueros campana, jersey fino de cuello en pico de color beige y un abrigo de entretiempo con manga francesa de color rojo pastel. Un look de infarto con el que ha conseguido enamorar a la ciudad y a todos sus seguidores y que por supuesto, también habrá conseguido impresionar a su pareja.