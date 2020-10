AMP.- Perú.- El primer ministro de Perú cuestiona la nueva moción de censura contra Vizcarra

11/03/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Vizcarra insiste en no buscar "pretextos" para "postergar" las elecciones



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Walter Martos, ha cuestionado este viernes la nueva moción de censura presentada contra el presidente, Martín Vizcarra, al tiempo que ha arremetido contra Unión por el Perú (UPP), partido impulsor de la misma.



"No puede ser que por cada acusación que haga cualquier persona a un presidente cada semana se estén promoviendo vacancias (mociones de censura)", ha aseverado Martos, calificando el movimiento de UPP de "total irresponsabilidad" que "lo único que está buscando es desestabilizar al Gobierno".



En este contexto, Martos también ha señalado que el objetivo de UPP es "buscar la libertad de su líder (Antauro Humala) y prolongar las elecciones", según ha informado RPP. Humala, condenado a 25 años de prisión por homicidio y secuestro, coordinará desde la cárcel de Ancón con los congresistas de UPP la moción contra el mandatario peruano.



"Desafortunadamente, esta no es la primera vez que la bancada de Antauro Humala está promoviendo la vacancia", ha dicho, lamentando también que muchos congresistas "están entrando en el juego y se están dejando manipular por grupos radicales".



Por su parte, Vizcarra ha insistido en no buscar "pretextos" para "postergar las elecciones", al tiempo que ha asegurado que los comicios, previstos para el 11 de abril, han de ser "libres y transparentes".



"Estamos viendo que salen a la luz y vamos entendiendo por qué tanto afán de ataque al Gobierno para tratar de generar caos, desorden", ha señalado, reiterando que "no lo vamos a permitir" porque "seguimos trabajando en función de lo que es mejor para el país".



El Pleno del Congreso debatirá este viernes sobre la nueva moción de censura contra Vizcarra, la segunda en apenas un mes, presentada el martes y respaldada por 27 firmas de congresistas de UPP, Acción Popular, Frente Amplio y un congresista independiente.



Se busca cesar al presidente por "permanente incapacidad moral" debido a su supuesta implicación en el caso 'Club de la construcción', gracias al cual habría recibido sobornos a cambio de contratos públicos cuando ejercía como gobernador de Moquegua.



Vizcarra superó otra moción por su supuesta implicación en una serie de contrataciones irregulares entre 2018 y 2020 del cantante Richard Cisneros, por valor de 155.000 soles (unos 36.000 euros).