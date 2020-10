Almada cree que Santos Laguna no está para pelear el título del Apertura

El director técnico de Santos, Jorge Almada, da instrucciones a sus jugadores durante un partido de la jornada 16 del Torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano, en el estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Torreón (México), 22 oct (EFE).- El entrenador uruguayo Guillermo Almada afirmó este jueves que el Santos Laguna no está para pelear por el título del torneo Apertura mexicano.

"Hay plantillas que son mejores que nosotros en cantidad, número y calidad, nosotros tenemos buenos futbolistas y sobre todo jóvenes, eso indica que no iremos por lo máximo en el torneo", dijo en rueda de prensa.

A pesar de las limitaciones del Santos Laguna, noveno en la tabla, Almada aseguró que en caso de conseguir la clasificación a la fase final, pelearán por el título.

"Dentro de nuestra humildad debemos tratar de darle batalla a cualquiera, vamos a pelear, intentaremos ir por el torneo, dando pasos cortos", añadió el técnico de 54 años.

El antiguo estratega del Barcelona de Ecuador expresó que su principal meta en estas últimas tres fechas del Apertura será recuperar a jugadores lesionados, entre los que están el chileno Diego Valdés y los uruguayos Octavio Rivero y Brian Lozano.

"La preocupación más grande que tenemos es recuperar a todo el plantel porque si lo hacemos creceremos en fortaleza y oportunidades, tendremos mayor volumen de juego. Estamos con confianza y fe para lograr el pico máximo al final del campeonato", añadió Almada.

El uruguayo reveló que a pesar de las bajas que tiene, el equipo consiguió una regularidad que no tuvo en las primeras siete jornadas cuando sumó casos positivos de COVID-19.

"Recuperamos nuestro estilo de juego, los jugadores hacen un gran esfuerzo, hacen buenos partidos, pero aún no estamos satisfechos porque hemos recuperado medianamente el nivel, este equipo quiere más, nos falta aprovechar las ocasiones que creamos", comentó el sudamericano.

Este domingo, Santos Laguna recibirá en la decimoquinta jornada del Apertura al San Luis, último lugar en la clasificación, un partido que Almada calificó como complicado.

"San Luis es uno de los clubes que más le ha pegado la COVID-19 como a nosotros, no ha sido un equipo regular, pero tiene buenos futbolistas y un gran entrenador (Guillermo Vázquez), además de una plantilla numerosa, no estamos en condiciones de subestimar a nadie", concluyó.