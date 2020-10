Alejandra Rubio responde a las críticas y aclara cuál es su verdadera relación con su abuela, Teresa Campos

06/01/2020 Alejandra Rubio defiende la relación que tiene con su abuela, María Teresa Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La hija de Terelu Campos se ha sometido a otro radical cambio de look y ahora luce su larga melena de color naranja



MADRID, 23 (CHANCE)



Alejandra Rubio ha decidido dar otra vuelta de tuerca a su imagen y, ajena al revuelo que se forma con cada paso que da, ha decidido convertir su melena - hasta ahora rojiza - en un llamativo naranja que a nadie dejará indiferente. A su salida de la peluquería hemos podido hablar con la colaboradora que, acompañada por Ylenia Padilla, se defiende una vez más de las críticas y responde a los que critican que no está pendiente de su abuela, María Teresa Campos.



- CHANCE: Vaya cambio, que atrevida Alejandra.



- ALEJANDRA: Yo siempre, al final quería ponerme rubia pero he pensado que va a ser demasiado normal para lo que soy yo.



- CH: Te gusta atreverte en la vida, hay que atreverse a todo.



- ALEJANDRA: Sí. Todavía tengo 20 años, cuando ya cumpla unos cuantos más ya veremos.



- CH: ¿Qué te han parecido las disculpas de Kiko Hernández hacia tu tía Carmen Borrego?



- ALEJANDRA: No sabía que le había pedido disculpas. No tenía ni idea. Se lo agradezco, de verdad. Que bueno, espero que no se vuelva a repetir algo así porque ha sido un poco...



- CH: Están las cosas más calmadas, te están haciendo caso.



- ALEJANDRA: Seguro que a mí no me hacen caso, será por otra cosa. Sobre todo respeto que es lo más importante.



- CH: Ha habido unas críticas hacia ti televisivamente. Tema machismo.



- ALEJANDRA: No es que de verdad no voy a dar bola a esto, cero patatero. Hay veces que es verdad que todavía no tengo mucha idea de esto y a veces hablo sin pensar, en verdad quiero decir una cosa y no la digo como quiero, me trabo, al final todo el mundo sabe que yo trabajo en la noche y es una tontería.



- CH: ¿Cómo está tu abuela?



- ALEJANDRA: No he hablado con ella, es que no tengo que decir nada.



- CH: A lo mejor no la visitas mucho.



- ALEJANDRA: Yo todos los domingos de mi vida he comido con mi abuela, ahora trabajo los domingos y no puede ser pero vamos que yo si no la veo, hablamos por teléfono. De verdad que yo no le pregunto por estas cosas. Mi relación con mi abuela no es esto, mi relación con mi abuela es relación de abuela y nieta.