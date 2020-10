3-0. Boca golea al Caracas y lo priva de una clasificación a octavos de final

El jugador de Boca Juniors Lisandro López celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Caracas FC en el estadio La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- Boca Juniors derrotó por 3-0 a Caracas este jueves en la última jornada del grupo H de la Copa Libertadores y aseguró su pasaporte a octavos de final con el quinto mejor registro de los líderes, mientras que su rival acabó tercero y seguirá su competencia internacional en la Copa Sudamericana.

Lisandro López y un doblete de Carlos Tevez, todos en la primera etapa, fueron suficientes para marcar la diferencia en un encuentro que se disputó sin público, por las restricciones de la pandemia del coronavirus, en 'La Bombonera'.

El comienzo del partido encontró a Boca y al Caracas en busca del arco en dos esquemas ofensivos que tuvo primero para el conjunto argentino dos remates fallidos de Franco Soldano y otro de Eduardo Salvio, con una respuesta de un tiro apenas desviado del ghanés Kwaku Osei Bonsu para el equipo venezolano.

Caracas no se amedrentó por el planteamiento de su rival y en el minuto 13 consiguió una opción clara tras una mano de Julio Buffarini en el área, que el árbitro uruguayo Christian Ferreyra marcó como penalti. Robert Hernández cobró pero su disparo fue desviado por el portero Esteban Andrada.

A partir de ese momento, el 'Xeneize' recuperó el control y luego de un remate de Tevez en el travesaño, en el minuto 26 un tiro de esquina perfecto del colombiano Edwin Cardona encontró un certero golpe de cabeza de López para ubicar el balón en el ángulo superior izquierdo de Beycker Velásquez.

El envión futbolístico y anímico de Boca no mermó y en el minuto 32 una combinación colombiana entre Cardona y Frank Fabra terminó con un centro rasante para que Tevez en una estirada convirtiera el segundo.

Y dos minutos antes del descanso, el mismo Tevez capturó una pelota tras un rebote y en carrera del centro hacia la derecha definió con un remate fulminante para aumentar la ventaja para Boca.

En el segundo tiempo la gran incógnita era saber si Caracas podría lograr su cuarta clasificación a los octavos de final de la Libertadores, en un hito alcanzado en 1995, 2007 y 2009.

Con la derrota de Libertad en Asunción ante el Deportivo Independiente de Medellín, Caracas necesitaba descontar en su derrota en Buenos Aires y tuvo tres opciones claras pero sin lograr el objetivo.

Primero dispuso de un remate apenas desviado de Leonardo Flores, luego tuvo una oportunidad en el pie derecho de Carlos Rivero y a seis minutos del final una gran jugada individual de Hernández, que llegó a estar cara a cara con Andrada, pero el remate se fue por encima del travesaño.

Boca pudo haber ampliado el marcador pero una errática noche de Eduardo Salvio, sumado a la falta de puntería en el remate final no cambió el resultado.

- Ficha técnica:

3. Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini (m.71, Leonardo Jara), Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Guillermo Pol Fernández y Edwin Cardona (m.86, Gonzalo Maroni); Carlos Tevez (m.71, Agustín Obando) y Franco Soldano (m.56, Ramón Ábila).

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

0. Caracas: Beycker Velásquez; Luis Casiani (m.75, Javier Maldonado), Rosmel Villanueva, Carlos Rivero y Diego Osio; Ricardo Andreutti (m.46, Saúl Guarirapa) y Leonardo Flores; Kwaku Osei Bonsu (m.70, Diego Castillo), Anderson Contreras (m.80, Jorge Echeverría) y Robert Hernández; Alexis Blanco (m.75, Rodrigo Febres).

Entrenador: Noel Sanvicente.

Goles: 1-0, m.26: Lisandro López. 2-0, m.32: Carlos Tevez. 3-0, m.43: Carlos Tevez.

Árbitro: el uruguayo Christian Ferreyra amonestó a Villanueva y Blanco.

Incidencias: partido de la sexta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores disputado a puerta cerrada en 'La Bombonera', en Buenos Aires.