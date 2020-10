2-4. Libertad pasa a octavos pese a ser goleado por un DIM de antología

El jugador Carlos Monges del Deportivo Independiente Medellín celebra hoy tras anotar el cuarto gol de su equipo contra Libertad durante un partido por el Grupo H de la Copa Libertadores 2020, en el estadio General Pablo Rojas en Asunción (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 22 oct (EFE).- Libertad pasó con sufrimiento este jueves a octavos de final de la Copa Libertadores pese a caer en Asunción ante un Independiente Medellín que, eliminado con anticipación, le ganó por 2-4.

El DIM logró una victoria honorable y se despidió con la imagen de un equipo que estuvo inconmensurable, con un coloso Larry Angulo y con cuatro dianas de antología.

El Grupo H quedó liderado por Boca Juniors, con 14 puntos, seguido de Libertad y Caracas, con siete, e Independiente de Medellín con seis puntos. Al club venezolano no le alcanzó por menor diferencia de gol.

Al Libertad le bastaba la victoria para clasificar, más cuando en el minuto tres se adelantó con un gol de Adrián Martínez.

El Gumarelo quiso asegurar el segundo a base de una presión que se fue apagando en el ecuador de la primera parte, con un DIM que se fue haciendo con el partido y apuntando peligrosas maneras.

Consecuencia de esa voluntad llegó el empate, un misil desde fuera del área de Angulo, sin duda la figura de los visitantes, que voló hasta penetrar por encima de las manos del meta Martín Silva.

La segunda parte mostró un Libertad muy pobre, con el norte perdido, y con Ferreira, su goleador, desaparecido.

Por contra, los colombianos se fueron creciendo, con apabullante autoridad y, además, con goles para recrearse en su visión.

Así, en el 59, José Estupiñán, que había sustituido a Walter Rodríguez, hizo el segundo del DIM, también de cañonazo de fuera del área.

Con Estupiñán de motor, en el 62 llegó el tercero, un trallazo de Javier Reina, al que siguió en el 80 el cuarto, del paraguayo Carlos Monges, a los dos minutos de haber entrado por Leonardo Castro.

Con el 1-4 estaba clasificado el Caracas, pese a que perdía por 3-0 con Boca Juniors, y que vio roto el sueño con la intervención de Ferreira, en jugada parada en el 83 que batió a Andrés Mosquera.

Una gol que dio una clasificación por la diferencia final de goles, ya que los paraguayos anotaron ocho y recibieron once; y los venezolanos quedaron 8-12.

Una clasificación la de Libertad que no maquilla las serias deficiencias del conjunto de Gustavo Morínigo, que sustituyó a Ramón Díaz, precisamente por los flojos resultados del argentino en esta Libertadores.

- Ficha técnica:

2. Libertad: Martín Silva; Daniel Bocanegra, Diego Viera, Matías Espinoza (m.81, Luis Cardozo) y Paulo da Silva (m.81, Rodrigo Bogarín); Alexander Mejía (m.74, Hugo Martínez), Blas Cáceres, Sergio Aquino (m.54, Iván Piris) y Antonio Bareiro; Adrián Martínez (m.75, Óscar Cardozo) y Sebastián Ferreira.

Entrenador: Gustavo Morínigo.

4. Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Luis Mena (m.76, Juan Mosquera), Guillermo Tegue, Andrés Cadavid y Yulian Gómez; Yesid Díaz (m.82, Juan Parra), Walter Rodríguez (m.27, José Estupiñán), Jaime Giraldo y Larry Angulo; Leonardo Castro (m.76, Carlos Monges) y Javier Reina (m.82, Steven Rodríguez).

Entrenador: Ricardo Calle.

Goles: 1-0, m.3: Adrián Martínez. 1-1, m.36: Larry Angulo. 1-2, m.59: José Estupiñán. 1-3, m.62: Javier Reina. 1-4, m.80: Carlos Monges.2-4, m.83: Sebastián Ferreira.

Árbitro: el argentino Néstor Pitana no hizo amonestaciones.

Incidencia: partido sin público disputado en la Nueva Olla por la sexta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.