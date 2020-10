2-2. (17-16) Motagua vence en penaltis al Comunicaciones y va por el Alianza

El jugador Matías Galvaliz del Motagua (d) lucha el balón con Agustín Herrera de Comunicaciones (i), durante el partido jugado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa el 22 de octubre por la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank, EFE/ Concacaf.com/MexSport

Tegucigalpa, 22 oct (EFE).- El Motagua de Honduras eliminó este jueves de la Liga Concacaf al Comunicaciones de Guatemala por 17-16, en una prolongada tanda de 36 penaltis en la que el equipo local convirtió 17 y la visita 16, después de haber finalizado empatados 2-2 en el tiempo reglamentario.

El triunfo le permitió al Motagua pasar a los octavos de final contra el Alianza, de El Salvador.

Antes del partido hubo un minuto de silencio por las víctimas mortales de la pandemia de covid-19, que ha dejado miles de fallecidos y contagios en Honduras y Guatemala.

El equipo hondureño, con su característico juego por las bandas, ejerció mayor posesión de la pelota en el primer tiempo, con ataques por la derecha de Walter Martínez y el paraguayo Roberto Moreira.

La más clara oportunidad de los "águilas" azules del Motagua llegó al minuto 15, cuando Walter Martínez estrelló la pelota en el tubo izquierdo de la portería del Municipal defendida por José Calderón.

Al 19, un lanzamiento libre del argentino Matías Galvaliz, del Motagua, por alto, salió ligeramente desviado.

Los "cremas" del Comunicaciones jugaban más retrasados y esperando hacer daño al contragolpe.

El Municipal se puso a ganar al minuto 35 con un remate de cabeza del costarricense Andrés Lezcano, luego de un lanzamiento de esquina.

El Motagua siguió llevando la iniciativa, pero no pudo emparejar cartones, mientras que el Comunicaciones estuvo a punto de anotar el segundo gol con un potente disparo, desde fuera del área, del mexicano Agustín Herrera, al minuto 45.

El gol lo evitó el portero argentino Jonathan Rougier, quien voló hacia su derecha para enviar la pelota al saque de esquina.

El 1-0 parecía mucho premio para el Municipal, que tuvo la virtud de ser más certero en el ataque que su rival hondureño.

En el segundo tiempo, el Motagua entró volcado al ataque, pero al minuto 47, en un contragolpe del Comunicaciones, Agustín Herrera anotó el segundo de su equipo.

El Motagua, que regresó con el atacante Rubilio Castillo, en sustitución de Gonzalo Klusener, acortó distancias en piernas de Matías Galvaliz, al rematar un rechazo del portero del Municipal ante un potente disparo del mismo jugador, luego de otra jugada que nació por el extremo derecho.

Cinco minutos más tarde, Kevin López, siempre por la derecha, entró con velocidad y con fuerte derechazo empató el partido.

Al minuto 61 el Comunicaciones se quedó con diez hombres por expulsión de José Pinto, por doble amonestación, por juego brusco, aunque en la segunda jugada no pareció que hubo falta del jugador.

Con un hombre menos, el Comunicaciones jugó más a la defensiva para contrarrestar los ataques del Motagua por los extremos.

El tiempo no le ajustó a los dos equipos, que se fueron a los penaltis, en los que el Motagua se impuso y pasó a la siguiente fase de la Liga Concacaf.

Ficha técnica:

2 - Motagua: Jonathan Rougier; Omar Elvir (Emilio Izaguirre m.74), Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Marcelo Santos (Wilmer Crisanto m.73); Héctor Castellanos, Kevin López, Matías Galvaliz, Walter Martínez (Bayron Méndez m.77); Gonzalo Klusener (Rubilio Castillo m.46) y Roberto Moreira.

Entrenador: Diego Vázquez.

2 - Comunicaciones: José Calderón; Kevin Grijalva, Michael Umaña (José Murillo m.86), José Pinto, Stheven Robles; Gerardo Gordillo, Rodrigo Saravia (José Manuel Contreras m.85), Jorge Aparicio (Alejandro Galindo m.74), Manfred Rusell (Carlos Mejía m.65); Agustín Herrera y Andrés Lezcano.

Entrenador: Mauricio Tapia.

Goles: 0-1, m.35: Andrés Lezcano. 0-2, m.47: Agustín Herrera. 1-2, m.53: Matías Galvaliz. 2-2, m.58: Kevin López.

Árbitro: Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica). Mostró cartulina amarilla a Roberto Moreira, Marcelo Pereira, Walter Martínez y Matías Galvaliz del Motagua, y a Agustín Herrera del Comunicaciones, y roja a José Pinto, del club guatemalteco.

Incidencias: Partido único de la Liga Concacaf entre los dos equipos, disputado sin público, por la pandemia de covid-19, en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa.