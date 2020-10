2-1. El Elche aprovecha las dudas de un rival desconcertante

El portero del Elche CF Edgar Badía (2i) salta por el balón con el brasileño Gabriel Paulista, del Valencia CF, durante el partido de la jornada séptima en Primera División que se jugó este viernes en el estadio Martínez Valero, en Elche. EFE/Ramón

Elche (Alicante), 23 oct (EFE).- El Elche logró la victoria en el duelo regional ante un Valencia desconcertante (2-1), ya que tras una primera parte decepcionante acorraló a su rival en la segunda y rozó hasta el último instante el empate.

El equipo de Jorge Almirón, que suma su segundo triunfo consecutivo y su primera victoria como local, confirma su buena dinámica en el inicio liguero, mientras que el Valencia sigue instalado en las dudas tras enlazar tres derrotas.

El conjunto ilicitano, repleto de confianza por su buena dinámica de resultados, mostró desde el inicio una pose más ofensiva que en anteriores partidos y asumió con autoridad el control del juego ante un Valencia replegado y con dudas.

Javi Gracia, técnico valencianista, había blindado el carril izquierdo de su defensa con Lato y Gayá, pero de nada le sirvió porque por allí campó a sus anchas Josan Ferrández, un extremo reconvertido a carrilero.

El jugador crevillentino, el más activo de su equipo, abrió en canal la defensa del Valencia a los 18 minutos, cuando tras controlar un balón y marcharse de sus marcadores lanzó un disparo en parábola al que no pudo llegar Jaume Doménech.

El tanto no espabiló al Valencia, que siguió mostrando una actitud tibia mientras su rival crecía en autoestima. El Elche comenzó a gustarse, tocando el balón con criterio y buscando las bandas, y de nuevo Josan resultó providencial para su equipo al robar un balón y asistir a Fidel, quien marcó desde fuera del área el segundo.

El equipo de Javi Gracia, completamente noqueado, no fue capaz de encontrar nunca a Gameiro y Guedes y solo fue capaz de producir su primera ocasión a balón parado, ya en el minuto 40, con un disparo de falta de Carlos Soler que salió alto.

Tras el descanso, el Valencia reaccionó y tomó el mando del partido ante un Elche replegado. El conjunto visitante tuvo la primera gran ocasión en un remate de cabeza de Gayá que sacó con los pies Edgar Badía.

El Valencia, con Carlos Soler a los mandos, se instaló en el campo del Elche y agobió durante muchos minutos al equipo ilicitano, pero sin remate. Gracia sacrificó a dos de sus pesos pesados, Guedes y Gayá, en busca de una reacción que acabó por llegar con el gol de Lato, a diecisiete minutos del final.

El lateral aprovechó un balón al hueco para driblar a Badía y marcar a placer. El tanto espoleó al Valencia, que pudo igualar un minuto después con un remate de Gameiro que sacó sobre la raya Gonzalo Verdú.

El acoso del Valencia ya fue total ante un Elche fatigado e incapaz de defenderse con la pelota. Sin embargo, la defensa local, apoyada en un gran Edgar Badía, supo aguantar para sujetar tres nuevos puntos que disparan al equipo a la zona alta de la tabla.

Ficha técnica:

2 - Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Josema; Josan (Dani Calvo, m.94), Marcone, Raúl Guti (Mfulu, m.91), Fidel; Lucumí (Tete Morente, m.46), Rigoni (Koné, 62) y Pere Milla.

1 - Valencia: Jaume Doménech, Thierry, Paulista, Diakhaby (Hugo Guillamón, m.59), Lato; Yunus Musah (Jason, m.85), Wass (Racic, m.85), Carlos Soler, Gayá (Manu Vallejo, m.67); Guedes (Kang In Lee, m.67) y Gameiro.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Mostró tarjeta amarilla a Gabriel Paulista y Lato por el Valencia y a Raúl Guti, Barragán y Fidel por el Elche.

Goles: 1-0, m.18: Josan. 2-0, m.37. 2-1, m.73: Lato.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero de Elche a puerta cerrada.