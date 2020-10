1-2. El Forge gana de visita y elimina al salvadoreño Limeño de la Liga Concacaf

En la imagen, el director técnico del Forge, Bobby Smyrniotis. EFE/José Valle/Archivo

San Salvador, 22 oct (EFE).- El club canadiense Forge derrotó de visita por 1-2 al Municipal Limeño en El Salvador con un jugador menos y un tanto cerca del final del partido, con lo que eliminó al equipo salvadoreño de la Liga Concacaf.

Con esta derrota se estrenó el Municipal Limeño en la Liga de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), de la que recientemente también fue eliminado del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

Los "cucheros" del Limeño movieron su sede del oriental departamento de La Unión al estadio Cuscatlán en San Salvador, lo que significó un viaje de más de 200 kilómetros de distancia.

El equipo canadiense se adelantó con un tanto de David Choiniere en momentos en los que el Limeño manejaba los hilos del partido tras batir al guardameta local con un disparo suave en el área chica después de recibir un pase filtrado.

El centrocampista Kevin Oviedo igualó el marcador con un tiro cruzado para cerrar una jugada colectiva en el área en el minuto 38 del juego.

El equipo salvadoreño no logró capitalizar su ventaja numérica con la expulsión del canadiense Jonathan Grant al minuto 64 y encajó el segundo gol a falta de siete minutos para concluir el partido.

Anthony Novak ingresó de cambio en el segundo tiempo y superó al portero local con un disparo potente que se coló en el ángulo superior derecho.

- Ficha técnica:

1. Limeño: William Torres; Mario Machado, Walter Guevara (Ever Rodríguez, m.90), William Canales (Ramón Rodríguez, m.57), Luis Méndez, Samuel Gimenez, Ever Gonzalez (Arnulfo Beitar, m.73); Edwin Sánchez (Hugo Oviedo, m.74), Ramón Viera (Jeison Quiñonez, m.87), Kevin Oviedo y Harold Alas.

Entrenador: Álvaro Alfaro

2. Forge FC: Triston Henry; Jonathan Grant, Dominic Samuel, Daniel Krutzen, David Edgar; David Choiniere, Kyle Bekker, Alexander Achinioti-jonsson, Moham Babouli (Maxim Tissot, m.85), Paolo Sabak (Jordan Dunstan, m.70) y Kadell Thomas (Anthony Novak, m.62).

Entrenador: Bobby Smyrniotis

Arbitro: El hondureño Selvin Brown, expulsó a Jonathan Grant (Forge FC) por doble amonestación, también amonestó a Molham Babouli (Forge FC) y Harold Alas (Limeño).

Goles: 0-1 m.21: David Choiniere. 1-1 m.38: Kevin Oviedo. 1-2 m.83: Anthony Novak.

Incidencias: Partido de la ronda preliminar de la Liga Concacaf, jugado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.