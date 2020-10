1-1. Tauro y Árabe Unido empatan en el arranque del torneo Clausura de fútbol en Panamá

Tras el parón obligado de 228 días por la pandemia del coronavirus, el Tauro y el Árabe Unido empataron 1-1 este jueves en el arranque del torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 22 oct (EFE).- El Tauro y el Árabe Unido empataron 1-1 este jueves en el arranque del Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que será un torneo relámpago tras el parón obligado de 228 días por la pandemia del coronavirus.

El Tauro comenzó creando peligro en el mismo primer minuto, cuando una mala salida de la zaga del cuadro de Colón la aprovechó Edwin Aguilar para conectar un pase con Jorge Clement, que sacó el disparo que tapó José Kelly con una mano.

Los primeros 15 minutos fueron todo para el cuadro taurino, siendo el arquero Kelly el mejor para el Árabe Unido.

Lo demostró a los 21 minutos, sacando un potente remate de zurda de Simmons, manteniendo su arco en cero.

A los 27 minutos, llegó la primera opción del Árabe Unido, con un balón que le quedó a Carlos Small dentro del área grande, pero el delantero no pudo girar y sacar el remate.

No fue hasta el minuto 36 que el Tauro volvió a apretar el acelerador, en esta ocasión con Edison Carrasquilla, quien sacó un puntillazo que pasó cerca del poste derecho del arco custodiado por Kelly.

En el segundo tiempo cuando jugaba mejor el Tauro, en un cobro de tiro de esquina el zaguero Gilberto Hernández con un cabezazo puso el 0-1 a los 55 a favor del Árabe Unido.

El tanto despertó al cuadro dirigido por el venezolano Rafael Mea Vitali, pero en un contragolpe el Árabe Unido casi amplía el marcador, cuando Carlos Small se desmarcó, pisó el área y sacó el remate que extendió a fondo al arquero Frías.

El empate de los aurinegros llegó en el minuto 63. Richard Peralta sacó un centro para que Edwin Aguilar de primera intención rematara para el 1-1.

- Ficha técnica:

1. Tauro: J. Frías; R. Peralta, R Niño, L. Ovalle (m.64, G. Moreno), I. Anderson; E. Carrasquilla (m.46, E. Walker), R. Botello, J. Simmons (m.64, S. Díaz), C. Quintero (m.53, V. Medina) ; J. Clement (m.85, O. Hinestroza) y E. Aguilar.

Entrenador: Rafael Mea Vitali.

1. Árabe Unido: J. Kelly; J. Garabldi, G Hernández, S. Trejos (m.81, José Garbaldi), J.Navarro; A Dely (m.26, Ch. Asprilla), J. Grant (m.69, E. Rose), E Cunningham (m.81, E. Rodríguez) , K Patrick; J.Cox y Carlos Small (m.69, R. Ford).

Entrenador: Julio Medina III

Árbitro: El panameño Raúl Rodríguez. Amonestó a Simmons, Anderson, Aguilar y Botello.

Goles: 0-1, m.55: Gilberto Hernández. 1-1, m.63: Edwin Aguilar.

Incidencias: Partido inaugural del torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol, disputado en el estadio Agustin "Muquita" Sánchez, al oeste de la capital panameña.