1-1. Gremio salva empate en el descuento y América sale de la Sudamericana

El jugador Diego de Souza (i) de Gremio disputa un balón con Carlos Sierra de América hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Gremio y América en el estadio Arena do Gremio en Portoalegre (Brasil). EFE/Diego Vara

Porto Alegre (Brasil), 22 oct (EFE).- El Gremio cedió este jueves en casa un empate 1-1 al América de Cali y se ratificó en la primera posición al cierre del Grupo E de la Copa Libertadores, torneo en el que ya tenía su clasificación anticipada para los octavos de final.

El América se puso en ventaja en el comienzo del segundo tiempo con un autogol del argentino Walter Kannemann, quien reaparecía después de recuperarse de la covid-19, y en el tiempo de descuento Diego Souza, de penalti, salvó el empate.

Con el resultado, el Gremio terminó la fase de grupos en la primera posición con once puntos, mientras que el América se quedó en la última casilla con cinco unidades, por fuera de la Copa Sudamericana que tenía prácticamente en el bolsillo.

En el otro partido del grupo, el también brasileño Internacional de Porto Alegre cayó en Santiago, 2-1, ante el chileno Universidad Católica y clasificó a octavos de final como segundo, mientras que su rival acabó en la tercera posición con siete unidades y cupo para la Sudamericana.

Para el partido de este miércoles, el técnico del Gremio, Renato Gaúcho, sorprendió con la alineación como punta del colombiano Luis Manuel Orejuela, habitual lateral derecho y que saltó como titular en la posición de atacante en el lugar del lesionado Álisson.

El equipo de Porto Alegre tenía además las bajas por suspensión del zaguero Paulo Miranda, de Matheus Henrique por coronavirus y también por lesiones de Guilherme Guedes y Leonardo Gomes.

El técnico del América, el argentino Juan Cruz Real, tampoco pudo contar con el experimentado mundialista Adrián Ramos, lesionado; el chileno Rodrigo Ureña, que dio positivo para covid-19, y el peruano Aldair Rodríguez, que no pudo ser inscrito para esta fase de grupos.

El partido comenzó con cautela por parte de ambos equipos, pero a los catorce minutos, justo por intermedio de Oreuela, se dio la primara opción clara de gol para el Tricolor Gaúcho tras una habilitación de Víctor Ferraz.

Después fue el exReal Madrid Lucas Silva el que llevó peligro a la portería del venezolano Joel Graterol.

A los 38 minutos se presentó la primera opción clara de gol para el América con una llegada de Duván Vergara que exigió la defensa del portero Vanderlei.

En el segundo tiempo, el recién ingresado Luiz Fernando se convirtió rápidamente en protagonista y en una combinación con Diego Souza sufrió una falta dentro del área por parte de Marlon Torres, que el árbitro argentino Fernando Rapallini sancionó como penalti.

El cobro de Robinho fue atajado por Graterol, quien no solo defendió el penalti sino que rápidamente inició el contragolpe de Vergara que terminó con el autogol de Kannemann a los 52 minutos.

Los dueños de casa comenzaron a desesperarse y el América sacó provecho con punzantes ataques de Vergara, uno de ellos defendido en la raya de gol por el zaguero mundialista Pedro Geromel.

El Tricolor Gaúcho reaccionó a los pocos y Éverton, que acababa de ingresar, tuvo oportunidad de empatar a los 72 minutos.

En el final del partido se caldearon los ánimos, con un carrusel de amonestaciones por parte del juez Rapallini que terminó con la expulsión por doble tarjeta de Kannemann.

En el tiempo de descuento, en una jugada de Isaque, Rapallini sancionó un penalti por una mano en el área de Edwin Velasco, que esta vez Diego Souza no desperdició y decretó el 1-1 final.

- Ficha técnica:

1. Gremio: Vanderlei; Víctor Ferraz, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Diogo Barbosa; Lucas Silva (m.46, Isaque), Maicon (m.67, Éverton), Luis Manuel Orejuela (m.46, Luiz Fernando), Robinho (m.67, Thaciano); Pepé (m.76, Ferreira) y Diego Souza.

Entrenador: Renato Gaúcho.

1. América: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Juan Pablo Segovia, Marlon Torres, Edwin Velasco; Carlos Sierra (m.74, Felipe Jaramillo), Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz; Duván Vergara, Santiago Moreno (m.84, Yésus Cabrera) y Juan David Pérez (m.62, Jhon Arias).

Entrenador: Juan Cruz Real.

Goles: 0-1, m.52: Walter Kannemann, en propia meta. 1-1, m.99: Diego Souza, de penalti.

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini expulsó por doble tarjeta amarilla a Kannemann y amonestó a Maicon, Segovia, Arrieta, Lucas Silva, Thaciano, Cabrera, Velasco, Vergara y Torres.

Incidencias: partido de la sexta y última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores jugado en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.