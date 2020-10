Venezuela.- Un enviado de Trump intentó sin éxito negociar en secreto la salida de Maduro con un dirigente chavista

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Richard Grenell, uno de los enviados de mayor confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en secreto con Jorge Rodríguez, un destacado dirigente del régimen chavista, para intentar negociar la salida del poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Grenell, exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y enviado especial de Estados Unidos para el diálogo entre Serbia y Kovoso, se reunió en Ciudad de México en septiembre con Jorge Rodríguez, exvicepresidente de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, según han confirmado a Bloomberg tres personas conocedoras del encuentro.



En la reunión, Grenell intentó discutir la salida pacífica del poder de Maduro, según han dicho dos de las personas consultadas, pero no está claro si Rodríguez y el mandatario venezolano estaban abiertos a abordar esa posibilidad. En cualquier caso, las conversaciones no tuvieron éxito, según las fuentes consultadas.



Grenell es una de las personas de máxima confianza del presidente de Estados Unidos, que busca conseguir nuevos logros en materia de política exteriores antes de someterse al veredicto de las urnas en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



Altos cargos gubernamentales estadounidenses han dado versiones contradictorias sobre si el viaje de Grenell estaba autorizado con antelación, aunque dos personas familiarizadas con el asunto han afirmado que el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Robert O'Brien, lo respaldó con el beneplácito del mandatario norteamericano. El Departamento de Estado no fue informado de ese encuentro, según una de las personas consultadas.



Rodríguez ha rechazado pronunciarse sobre el encuentro, al igual que los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Las personas conocedoras de las conversaciones con Venezuela han pedido no ser identificadas.