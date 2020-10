Venezuela.- La OEA rechaza las elecciones parlamentarias convocadas por el Gobierno de Maduro

El chavismo considera que es "otra resolución decadente e injerencista contra Venezuela"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado una resolución crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro en la que denuncia "la carencia de condiciones democráticas mínimas" en el proceso para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela, que se concretará en los comicios previstos para el 6 de diciembre.



Con 21 votos a favor, cuatro en contra --Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas-- y nueve abstenciones --entre ellas las de México y Argentina--, la asamblea se ha alineado con la tesis defendida por el equipo del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, reconocido por el bloque como jefe de Estado legítimo.



Así, la mayoría de los países han cargado contra el "régimen ilegítimo" de Maduro y, en particular, por no respetar la separación de poderes. Le han reprochado su injerencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como el bloqueo de la Asamblea Nacional, el único órgano controlado por la oposición.



Además, han considerado que este tipo de acciones "comprometen de manera clara las condiciones mínimas para garantizar la celebración de procesos electorales democráticos, de acuerdo con los estándares internacionales", según recoge el diario 'El Nacional'.



El texto deja en el aire por tanto el reconocimiento de los próximos comicios, apuntando que dicho aval dependerá "del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia".



Maduro ya ha dejado claro que no frenará el proceso y no realizará concesión alguna a sus críticos, mientras que la mayor parte de los partidos de la oposición, liderados por Guaidó, han renunciado a participar en la votación. Guaidó, al igual que la resolución de la OEA, es partidario de avanzar hacia unas elecciones presidenciales "libres, justas, transparentes y legítimas".



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha aplaudido la resolución, en la que ve "un paso más para que Venezuela recupere la democracia y acabar con la tiranía responsable de asesinatos, torturas y la peor crisis humanitaria y migratoria regional". "Felicito a los Estados Miembros por estar a la altura de la historia", ha dicho en Twitter.



CRÍTICAS DEL GOBIERNO



El representante de Guaidó ante el organismo, Julio Borges, responsable de defender el texto en la sesión del miércoles, ha aplaudido igualmente el "logro", cuestionado en cambio desde el chavismo por considerarlo una nueva injerencia vinculada en última instancia a la presión de Estados Unidos, que también forma parte de la OEA.



El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha afirmado en Twitter que se trata de "otra resolución decadente e injerencista contra Venezuela", "todo un disco rayado del fracaso", y ha asegurado que los países que la han respaldado "dan vergüenza".



"Una mayoría (circunstancial y en retroceso) de élites corporativas gobernantes en el continente, cumplen al pie de la letra los designios de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump. La moribunda OEA no ha dejado nunca de ser un mero ministerio de colonias de Estados Unidos", ha añadido.