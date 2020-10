Venezuela ha recibido 20 inversiones mediante "ley antibloqueo", según Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 21 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que el país ha recibido una veintena de inversiones en los últimos días gracias a la llamada "ley antibloqueo", con la que el Ejecutivo busca burlar las sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos.

"Ya tenemos una veintena de proyectos de la Ley Antibloqueo trabajados y avanzados con nuevos inversionistas", dijo el mandatario durante una alocución televisada en la que prometió "todos los procesos de seguridad económica y financiera, así como las garantías legales" para estos capitales.

Aseguró que el país ha suscrito "nuevas alianzas" y "nuevas asociaciones", con las que espera lograr la reanimación de la economía nacional, aunque no ofreció ningún detalle sobre los sectores en los que se desarrollarán las inversiones ni de dónde proceden los supuestos inversionistas.

"Están llegando bastante (inversiones) de muchos lugares del mundo, porque saben que Venezuela es la tierra de la inversión", sostuvo el mandatario, que tampoco se refirió a fechas ni plazos para el arranque efectivo de los planes empresariales.

Sin embargo y pese al éxito que, según Maduro, ha tenido la aprobación de la ley antibloqueo para que los inversionistas busquen Venezuela para invertir, instó a empresarios e industriales a unirse para "avanzar en la reanimación del aparato productivo y en la generación de riquezas" y "lograr una recuperación sostenida" de la economía, casi un 90 % más pequeña que cuando asumió el poder en 2013.

Dijo que el "Centro de Inversiones Productivas", creado en el marco de la ley antibloqueo, comenzó a ofrecer consultas para atraer capitales con los que la llamada revolución bolivariana busca una remontada económica en el país, en un momento en el que empresarios de todos los países viven la crisis provocada por la pandemia de covid-19.

LEY QUE ANULA LEYES

La ley fue aprobada este mes por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas y no reconocida por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.

Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al "poder público" de herramientas jurídicas para "contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición" de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.

Según el artículo 19, "cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)" el Ejecutivo procederá a "inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente".

La ley fue redactada y propuesta por Maduro, según él mismo, y tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas que, según el Ejecutivo, son más de 300 solo las aplicadas desde Estados Unidos.