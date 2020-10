Venezolanos varados en Panamá por covid-19 piden vuelo humanitario de retorno

Un grupo de venezolanos varados en Panamá a causa de la COVID-19 protestan este jueves frente a la embajada de Venezuela reclamando vuelos humanitarios en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 22 oct (EFE).-"Gracias a Panamá que nos ha dado todo el apoyo, pero necesitamos volver", dijo este jueves a Efe Alida Visbal, que junto a medio centenar de venezolanos se manifestó ante la embajada de su país en la capital panameña para exigir un vuelo humanitario de retorno a Venezuela.

El grupo marchó pacíficamente por las cercanía de la sede de la embajada de Venezuela, al grito de "Vuelo humanitario ya", con banderas y pancartas y manteniendo las medidas de bioseguridad.

"Hacemos un llamado al Gobierno de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y al canciller (Jorge) Arreaza que nos envíen un segundo vuelo humanitario porque somos más de 300 personas varadas con diferentes motivos para volver", explicó Visbal.

El pasado septiembre 300 venezolanos retornaron a su país en tres vuelos humanitarios operados por la estatal venezolana Conviasa, tras meses de espera, mientras que un grupo, cifrado entonces en unos 150 quedó excluido de ese viaje.

Los ciudadanos venezolanos se quedaron varados en Panamá a causa del cierre temporal de fronteras por la pandemia de la covid-19 y ya no tienen medios de vida para continuar en el país. A pesar de que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de este país, reinició las operaciones comerciales el pasado 12 de octubre, no hay conexiones con Venezuela aún.

"Consideramos que las autoridades venezolanas (...) deberían tomar cartas en el asunto para dar apoyo a estas personas que atraviesan una situación difícil, pues se les acabó el alimento, el dinero y no tienen donde residir", dijo este jueves a Efe el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA), Rafael Rodríguez.

Alvin Herrera, beisbolista de profesión, contó a EFE durante la protesta que llegó a Panamá para jugar en un equipo pero "hubo problemas con los extranjeros por una falta de presupuesto", por lo que ya desea regresar a su país.

"Me siento incómodo, quiero volver (a Venezuela) y comenzar a jugar", añadió.