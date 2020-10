UE.- La Eurocámara pide a Bruselas que imponga visados a EEUU por exigir Washington el documento a cuatro países UE

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)



El pleno del Parlamento europeo ha reclamado este jueves a la Comisión Europea que suspenda durante doce meses la exención de visados de que disfrutan los viajeros que llegan a la UE desde Estados Unidos, en respuesta a la insistencia de Washington de seguir exigiendo este trámite a los europeos procedentes de cuatro Estados miembros: Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía.



En una resolución adoptada con 367 votos a favor, 269 en contra y 43 abstenciones, los eurodiputados recuerdan al Ejecutivo comunitario que es su obligación activar el mecanismo de reciprocidad si un país tercero mantiene los visados a europeos pese a estar el sistema liberalizado en el otro sentido.



"De acuerdo al principio fundamental de solidaridad entre los miembros de la UE, llamamos a la Comisión a actuar según lo establecido en la legislación europea y presente una propuesta para suspender la exención de visados. Corresponderá después al Consejo y al Parlamento europeo evaluar las consecuencias políticas de la medida", ha explicado tras el voto el ponente de la posición de la Eurocámara y presidente de la comisión de Justicia e Interior, Juan Fernando López Aguilar.



La Unión Europea exime de la obligación de visado de corta duración a los ciudadanos estadounidenses que pisan territorio comunitario, pero Estados Unidos mantiene este requisito a los nacionales de estos cuatro Estados miembros a los que reclama cambios en materia de seguridad y otros.



Bruselas mantiene desde hace varios años el diálogo diplomático abierto con Washington para tratar de convencerle de que libere también la política de visados con estos países y ha amagado en el pasado con tomar medidas si no se daba el caso, pero finalmente nunca ha activado el mecanismo de reciprocidad.



Las reglas de la Unión Europea prevén un mecanismo para suspender la exención de visados en el caso de países que no cumplen con las condiciones del acuerdo, por ejemplo con el principio de reciprocidad.



Así, si un tercer país no levanta la exigencia de visado en un plazo de 24 meses desde que se le notifica la no reciprocidad, la Comisión Europea está obligada a aprobar la reintroducción de los visados para sus nacionales durante un año, una medida que puede ser objetada tanto por el Consejo como por la Eurocámara.



En el caso estadounidense, la liberalización de visados con todos los países de la Unión Europea debió de haberse aplicado hace cerca de seis años pero en ese tiempo Estados Unidos ha continuado exigiendo el trámite consular a quienes volaban desde Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía sin que el Ejecutivo comunitario tomara represalias.



La UE notificó a Washington el incumplimiento en abril de 2014 y en una resolución de 2017 la Eurocámara ya recordó a la Comisión Europea su obligación de actuar.



En las negociaciones, Bruselas sí logró que Washington eximiera de visado a Polonia, sumándose así a la mayoría de Estados miembro cuyos viajeros pueden realizar estancias de un máximo de 90 días en Estados Unidos sin necesidad del visado de turista.