Trump rompe un acuerdo con la CBS y publica una entrevista que acabó en riña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue registrado este miércoles a su regreso a la Casa Blanca, luego de un acto de campaña en Carolina del Norte, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Chris Kleponis

Washington, 22 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, rompió este jueves un acuerdo con la cadena de televisión CBS al publicar anticipadamente una entrevista que el mandatario interrumpió abruptamente al considerar que las preguntas que se le estaban haciendo eran "inapropiadas".

La entrevista grabada de Trump era con el programa "60 minutos" de la cadena CBS, que se emite los domingos por la noche y es uno de los espacios más influyentes en la televisión estadounidense.

"Miren al sesgo, el odio y la mala educación de 60 minutos y CBS", dijo este jueves el mandatario en Twitter, donde colgó un enlace a su página de Facebook, en la que publicó la entrevista sin editar y que dura casi 38 minutos.

En el video, se ve cómo Trump gradualmente contesta de manera más desafiante a preguntas que la periodista Lesley Stahl le hace sobre el coronavirus, el acceso a la salud y su comportamiento en redes sociales.

Casi al final del video, Stahl dijo a Trump: "No quería tener este tipo de entrevista", ante lo que el mandatario se quejó de que su rival electoral, el candidato demócrata Joe Biden, no recibe preguntas tan "duras" y, al mismo tiempo, acusó a la periodista de haberle hecho desde el principio preguntas "inadecuadas".

"No, le dije que iba a hacerle preguntas duras", respondió Stahl, al mismo tiempo que recordó a Trump que es el presidente de EE.UU. y, por tanto, debe ser capaz de responder a ese tipo de cuestiones.

Después de ese intercambio, la entrevista terminó y el mandatario rechazó participar en un paseo y conversación que había sido pactado previamente y en el que iba a participar el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

En un comunicado, CBS arremetió contra Trump por su "decisión sin precedentes" de ignorar el acuerdo al que había llegado con la cadena y reiteró que aún tiene previsto emitir la entrevista completa este domingo para poder brindar contexto. Asimismo, CBS emitirá una entrevista con Biden este domingo.

La decisión del mandatario de publicar por adelantado su conversación en CBS se produce el mismo día en el que se celebrará el último debate entre ambos candidatos antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Este último cara a cara se celebrará en Nashville (Tennessee) y será moderado por Kristen Welker, periodista del canal de televisión NBC News y contra la que Trump arremetió este jueves al considerar que es "mucho peor" que Stahl, la periodista de CBS.

Stahl es una reconocida periodista en EE.UU. que ha recibido numerosos premios y que fue corresponsal de CBS en la Casa Blanca durante las Presidencias de Jimmy Carter, Ronald Reagan and George H. W. Bush, además de haber moderado y producido importantes programas como "Face the Nation" y "60 minutes".