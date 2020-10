Tim Burton planea su aterrizaje en la televisión con "The Addams Family"

El director estadounidense Tim Burton. EFE/Claudio Peri/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Tim Burton lleva más de tres décadas triunfando como director en el cine con su mirada sombría, imaginativa y mágica, pero todavía no ha probado suerte de forma decidida en la televisión, algo que podría remediar pronto con una serie que está planeando sobre "The Addams Family".

El portal Deadline adelantó hoy que este proyecto televisivo, todavía en gestación, uniría a Burton con Alfred Gough y Miles Millar, que fueron los máximos responsables de las aventuras de Superman en "Smallville" (2001-2011).

Burton figuraría como productor ejecutivo y quizá se animaría a dirigir todos los episodios de una serie que cuenta con el respaldo de MGM TV, compañía que está en conversaciones con gigantes de la televisión como Netflix para la distribución de este proyecto.

A la espera de que se concreten todos los detalles, esta serie parece la excusa ideal para que Burton se adentre a lo grande en la televisión, ya que la siniestra pero muy divertida familia Addams encaja perfectamente en el singular y muy reconocible estilo de este director.

En la carrera de Burton sobresalen películas como "Beetlejuice" (1988), "Edward Scissorhands" (1990), "Ed Wood" (1994), "Big Fish" (2003) o "Corpse Bride" (2005).

Su último trabajo hasta la fecha para la gran pantalla fue la nueva versión de "Dumbo" (2019), una cinta de Disney que pasó sin mayor gloria con unas críticas flojas y una recaudación de 353 millones de dólares (sobre un presupuesto de 170 millones).

Como director en la pequeña pantalla, Burton solo ha tenido apariciones muy esporádicas como, por ejemplo, un episodio en 1986 de "Alfred Hitchcock Presents" o la cinta televisiva "Hansel and Gretel" (1983).

Esta nueva serie sobre la familia Addams se podría beneficiar, indirectamente, de la buena acogida que tuvo la película animada "The Addams Family" (2019), que recuperó la gótica saga para el público infantil con Conrad Vernon y Greg Tiernan como directores y con las voces de Charlize Theron, Chloe Grace Moretz y Óscar Isaac en su versión original.

Esta película se anotó 203 millones de dólares a partir de un presupuesto de 24 millones y ya tiene en marcha una secuela que, si la pandemia no lo impide, llegará a los cines en octubre de 2021 para aprovechar el tirón de Halloween.