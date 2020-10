22/10/2020 Teresa Campos muestra su apoyo a Carmen Borrego tras los duros ataques de Kiko Hernández. MADRID, 22 (CHANCE) Carmen Borrego ha sufrido, en los últimos días, durísimos ataques por parte de Kiko Hernández, que, desde el plató de "Salvame" y después de que la colaboradora negase que fuesen amigos o que hablasen con asiduidad, ha cargado contra la menor de Las Campos dedicándole calificativos que van desde "mentirosa" y "embustera" a "falsa" e "hipócrita". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Carmen Borrego ha sufrido, en los últimos días, durísimos ataques por parte de Kiko Hernández, que, desde el plató de "Salvame" y después de que la colaboradora negase que fuesen amigos o que hablasen con asiduidad, ha cargado contra la menor de Las Campos dedicándole calificativos que van desde "mentirosa" y "embustera" a "falsa" e "hipócrita".



Unas palabras que han afectado profundamente a Carmen que, según el programa de las tardes de Telecinco, está hundida y no quiere salir de su domicilio ni dar la cara. Por ello, María Teresa Campos, mucho más animada tras su reconciliación con Jorge Javier Vázquez, no ha dudado en ir hasta la casa de su hija menor para apoyarla en estos duros momentos.



Con un colorido look pese al día lluvioso y gris que hace en la capital, la veterana comunicadora ha presumido de su evidente pérdida de peso con un pantalón rojo a juego con unos botines de tacón y un bolso en el mismo color, que combinó con una original blazer y unas originales gafas de sol que ya le hemos visto en alguna que otra ocasión. Un estilismo con el que, si hacemos caso a las teorías de los estados de ánimo dependiendo del tono con el que vistas, refleja que Teresa Campos está fuerte y vitalista en estos difíciles momentos para su hija Carmen.