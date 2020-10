Tailandia.- El Gobierno de Tailandia revoca el estado de emergencia que impuso en Bangkok para detener las protestas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Tailandia, el general Prayuth Chan Ocha, ha revocado el estado de emergencia que impuso en Bangkok para intentar detener las protestas contra el Ejecutivo y la monarquía, tras considerar que ya no hay violencia en las calles, según informa el diario local 'Bangkok Post'.



El general Prayuth, que lleva en el poder desde el golpe de Estado de mayo de 2014 y cuya dimisión exigen los manifestantes, aseguró el miércoles que retiraría el estado de emergencia en la capital si no se registraban más incidentes violentos en las manifestaciones contra el Gobierno.



El decreto por el que el primer ministro deroga el estado de emergencia en la capital y el resto de reglas relacionadas aparece publicado este jueves en la Gaceta Real de Tailandia y señala que las medidas excepcionales se retiran porque ya ha terminado la violencia que llevó al Gobierno a adoptar estas iniciativas.



El Ejecutivo del general Prayuth declaró el estado de emergencia en Bangkok el 15 de octubre con el objetivo de frenar las protestas contra el Gobierno y la monarquía, unas movilizaciones sin precedentes por dirigirse contra la institución monárquica en un país en el que las ofensas a la Casa Real se castigan con severas penas de cárcel.



La declaración del estado de emergencia en la capital tailandesa tenía como fecha final el 13 de noviembre pero el general Prayuth finalmente ha decidido rectificar a pesar de que las protestas continúan y los manifestantes han asegurado que mantendrán sus movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas, que pasan por la dimisión del primer ministro y una reforma del sistema monárquico para la vuelta a una democracia real y no tutelada por las Fuerzas Armadas.



Antes de derogar el estado de emergencia, Prayuth aseguró el miércoles por la noche en un discurso televisado que todos deben dar un paso atrás, incluidos los manifestantes, a los que emplazó a rebajar la intensidad y el tono de sus protestas y sus discursos.



"Yo adoptaré la primera decisión para desescalar esta situación. Estoy actualmente preparando la retirada del estado de emergencia en Bangkok y lo haré rápidamente si no hay incidentes violentos", aseguró. "Pido a los manifestantes que respondan en reciprocidad con sinceridad y que rebajen el volumen de su discurso divisivo y de odio", señaló.



El general Prayuth volvió a pedir a los manifestantes que expresen todas sus quejas y demandas en el Parlamento a través de los parlamentarios. El Gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria a su favor gracias al respaldo de todos los miembros del Senado, nombrados por la junta militar que asumió el poder tras el golpe de Estado en mayo de 2014.