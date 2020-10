Riesgo de transmisión de COVID-19 en vuelos es "muy bajo" pero no cero: OMS

Imagen de archivo de pasajeros con mascarillas en un avión en el Aeropuerto Internacional de Sharm el-Sheij, Egipto. 20 junio 2020. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Por Stephanie Nebehay

GINEBRA, 22 oct (Reuters) - El riesgo de que el COVID-19 se propague en los vuelos parece "muy bajo", pero no se puede descartar a pesar de que los estudios muestran sólo una pequeña cantidad de casos, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La transmisión en vuelo es posible, pero el riesgo parece ser muy bajo, dado el volumen de viajeros y el pequeño número de informes de casos. El hecho de que la transmisión no esté ampliamente documentada en la literatura publicada no significa, sin embargo, que no suceda", dijo la OMS en un comunicado enviado a Reuters.

Algunas aerolíneas han utilizado un lenguaje más fuerte para describir la escasa posibilidad de transmisión a bordo. Southwest Airlines y United Airlines han dicho que estudios recientes han encontrado que el riesgo es "virtualmente inexistente".

IATA, el grupo de la industria del transporte aéreo, dijo este mes que solo se habían identificado 44 casos potenciales de transmisión relacionada con vuelos entre 1.200 millones de viajeros este año, o uno de cada 27 millones de pasajeros.

No obstante, la presentación fue desafiada luego por uno de los científicos en que se basó la investigación.

(Reporte de Stephanie Nebehay y Tim Hepher; editado en español por Javier Leira)