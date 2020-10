Revelan la declaración sobre pederastia de la mano derecha de Jeffrey Epstein

La fiscal interina de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Audrey Strauss, habla durante una conferencia de prensa para anunciar cargos contra Ghislaine Maxwell por su presunto papel en la explotación sexual y el abuso de varias niñas menores por Jeffrey Epstein en Nueva York, EE.UU., el 2 de julio de 2020. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Nueva York, 22 oct (EFE).- La juez de distrito Loretta Preska reveló este jueves en Nueva York (EEUU) la declaración jurada de Ghislaine Maxwell sobre su papel en la red de abusos de menores que tejió el magnate fallecido Jeffrey Epstein, y que la investigada ha querido mantener en secreto.

Las más de 400 páginas contienen 7 horas de careos realizados en 2016, en los que la acusada de colaborar con Epstein niega y elabora evasivas para no contestar sobre si reclutó a menores para que el magnate, con el que mantuvo una relación sentimental y profesional, practicara el sexo con ellas.

Maxwell, hija de un magnate de los medios en Reino Unido caído en desgracia, llegó a negar diez veces las insistentes preguntas de los investigadores sobre si Epstein abusaba sexualmente de menores, algo que realizó durante años, según varias mujeres que lo acusaron.

Epstein se suicidó en prisión durante su proceso judicial en agosto de 2019, con lo que las demandantes buscaron que también se investigara a fondo a Maxwell, que algunas acusan de actuar como reclutadora de menores a las que atraía con ofertas engañosas y forzaba a practicar sexo con el magnate neoyorquino.

En la declaración revelada este jueves, Maxwell niega recordar o rechaza todas las alusiones a su papel de colaboradora en la red de abuso de decenas de menores por parte de Epstein.

Maxwell, detenida el pasado julio por supuestamente colaborar en el abuso de menores a mediados de los años 1990, negó en la declaración divulgada este jueves haber mantenido relaciones con ninguna de las demandantes o con menores.

"Nunca he tenido sexo no consensuado con nadie, nunca, en ningún momento o lugar con nadie", insiste en el documento.

Maxwell también se enfrenta a cargos de mentir bajo juramente en sus careos en 2016, que se derivan de una demanda por difamación de 2015 interpuesta por Virginia Giuffre, una de las mujeres que primero denunció los abusos de Epstein y que también asegura haber mantenido relaciones cuando era menor con el Príncipe Andrés, Duque de York.