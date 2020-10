¿Qué se traen entre manos Paz Padilla y su hija Anna en esta nueva etapa?

23/09/2020 ANNA FERRER Y PAZ PADILLA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



Paz Padilla está superando los meses de sufrimiento que lleva en sus espaldas arropándose del cariño y amor de los seres queridos que se han volcado con ella. Su pilar fundamental, su hija Anna, que no se ha separado de ella ni un solo momento y con la que goza de una relación exquisita. Hoy, la presentadora de televisión ha compartido por sus redes sociales una imagen que nos ha llamado mucho la atención, no por la fotografía, pero sí por el texto.



"Trabajando junto a mi mujercita, @annafpadilla en nuevos proyectos" ha puesto en la biografía de la imagen en la que podemos ver a Paz y Anna sonreír a cámara con el rostro lleno de felicidad, pero ¿qué se traen entre manos madre e hija? Por su parte, al influencer ha comentado la publicación con un mensaje muy interesante: "Se vienen cosas muy guays".



Aunque ninguna de las dos haya confesado de qué se trata, no sería la primera vez que madre e hija se meten en un proyecto juntas, ya que recordemos la marca de ropa que sacaron adelante, con tienda de física en Zahara, que abrieron juntas y para la que pusieron mucho empeño. Sea lo que sea, las caras de ilusión de ambas y la compañía que va a tener Paz en esta nueva etapa es inmejorable.