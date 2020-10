Portaltic.-Quibi, la plataforma de vídeos cortos para el móvil, cierra su servicio

01/05/2020 Plataforma Quibi POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA Quibi



MADRID, 22



Quibi, responsable de la plataforma de contenido en 'streaming' centrada en vídeos cortos para ver en el móvil, va a cerrar seis meses después del lanzamiento de su servicio sin llegar a hacerse un hueco en el mercado de las plataformas digitales.



La apuesta de Quibi se presentó a principios de año en el CES de Las Vegas (Estados Unidos): vídeos cortos (diez minutos o menos) para ver en el teléfono móvil en formato tanto vertical como horizontal.



A partir de una suscripción -que partía de los 5 dólares al mes-, el usuario tenía acceso a un catálogo de contenidos originales, informativos y de entretenimiento, respaldados por grandes nombres de Hollywood, como Steven Spielberg y Guillermo del Toro.



El proyecto, lanzado en abril, no ha contado con las visitas esperadas, y además se ha enfrentado a problemas diversos, como una demanda por violación de patente y robo de secretos, como recoge The Wall Steet Journal.



Los responsables de Quibi, Jeffrey Katzenberg, exdirectivo de los estudios de Walt Disney y fundador de DreamWorks, y Meg Whitman, ex CEO de eBay y HP, han lamentado esta situación en una carta abierta abierta a empleados e inversores.



En ella, los dos ejecutivos aseguran que han "considerado todas las opciones disponibles", pero con el cierre pretenden devolver la mayor cantidad de capital posible a los inversores. Además, los empleados despedidos tendrán una indemnización.



Con Quibi, Katzenberg y Whitman esperaban revolucionar el mercado de los contenidos de vídeo en 'streaming', ya que sus contenidos estaban diseñados específicamente para ver en el 'smartphone', si bien con el tiempo también permitió verlos en un televisor.



Algunos de los inversores señalan que la compañía podría haber ampliado su oferta de suscripciones con un modelo 'freemium', si bien Katzenberg y Whitman apuntaron en una videoconferencia este miércoles que el modelo que las causas podrían encontrarse en que la propuesta que ofrecerían no justificaba del todo que fuera un servicio independiente o que se lanzara en medio de la pandemia.