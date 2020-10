Perú rechaza acuerdo de compra vacunas de AstraZeneca por falta de datos y alto costo

FOTO DE ARCHIVO: Tres ampollas etiquetadas en inglés "Vacuna" y una jeringa médica frente al logotipo de AstraZeneca en esta fotografía de ilustración tomada el 9 de septiembre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic

LIMA, 22 oct (Reuters) - El Gobierno peruano dijo el jueves que no firmará un convenio de compra de vacunas contra el coronavirus con el laboratorio AstraZeneca, porque no proporcionó datos de sus estudios y ofrecía cantidades mínimas de inoculación.

El primer ministro Walter Martos anunció además, en una conferencia con la prensa extranjera, que pese a una desaceleración del número de contagios del virus en Perú, no se descarta una segunda ola de la pandemia en el país, aunque sería de menor proporción de lo que ocurre en países de Europa.

Martos manifestó que el Gobierno peruano había solicitado a AstraZeneca los avances de sus estudios sobre la repercusión de sus posibles vacunas, propiedades y especificaciones, pero que hasta esta semana la firma no había enviado la información.

"Los otros laboratorios nos han alcanzado como corresponde, sin embargo, AstraZeneca no", dijo el funcionario. Asimismo, Martos dijo que Astrazeneca quería un adelanto económico bastante significativo "con el riesgo a no recuperarlo" porque si no se obtenía la vacuna se perdía el dinero adelantando.

"Nos estaban ofreciendo una cantidad muy poca de vacunas para el país en comparaciones de otros laboratorios que nos están ofreciendo grandes cantidades a menores costo", afirmó.

El anuncio ocurre luego de que Brasil dijo el miércoles que murió un voluntario en una prueba clínica de la vacuna COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pero añadió que los ensayos del laboratorio seguirían.[nL1N2HC1QH]

AstraZeneca planeaba realizar ensayos en Perú. En el país, la firma Sinopharm de China realiza pruebas y se espera que haga lo mismo Johnson & Johnson de Estados Unidos.

Martos dijo que de acuerdo a un estudio de prevalencia de la enfermedad en el país andino, un 35% de población -de los 32,6 millones de habitantes- ya tiene inmunidad porque ha sido contagiada. "Tenemos un porcentaje entre el 60 y el 65% de personas todavía susceptibles de ser contagiadas", dijo.

"Pensamos que una segunda ola no sería tan drástica ni intensa como en Europa; porque en Europa el nivel de inmunidad de acuerdo a datos que tenemos está un poco mas del 5% (de prevalencia) en algunos países", dijo.

El ritmo de contagios y fallecidos por COVID-19 en el país se está desacelerando desde septiembre. Hasta el martes los casos sumaban 876.885 y los fallecidos 33.937. Perú tiene la mayor tasa de mortalidad en el mundo respecto del total de habitantes.

(Para un gráfico sobre el coronavirus en Perú abra: https://tmsnrt.rs/35Lmezb)

(Reporte de Marco Aquino; Editado por Javier López de Lérida)