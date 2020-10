Obama hará campaña por Biden este sábado en Miami

En la imagen el expresidente de EE.UU. Barack Obama. EFE/EPA/BIDEN HARRIS CAMPAIGN /

Miami, 22 oct (EFE).- El expresidente de EE.UU. Barack Obama, que este miércoles entró de lleno en la campaña electoral, participará este sábado en un mitin en Miami en apoyo de los candidatos demócratas a la Presidencia, Joe Biden, y a la Vicepresidencia, Kamala Harris.

El equipo de campaña de Biden en Florida anunció este jueves la visita de Obama a Miami sin dar más detalles.

Obama, que debutó en esta campaña con un mitin el miércoles en Filadelfia, un bastión demócrata, llegará al sur de Florida un día después de que el presidente Donald Trump, que busca ser reelegido el 3 de noviembre, participe en dos mítines en este estado, uno en The Villages y otro en Pensacola.

En Florida la ventaja que el exvicepresidente durante el mandato de Obama (2009-2017) tiene sobre Trump a nivel nacional según las encuestas es menor debido al peso de cubanos y venezolanos que apoyan la política de mano dura del presidente hacia los gobiernos de sus dos países.

El promedio de encuestas que elabora RealClearPolitics muestra hoy a Biden con una ventaja del 7,5 % pero en Florida se recorta a un 2,1 %.

Miami es el corazón del exilio cubano y venezolano, pero también es la "capital de Obamacare" como se conoce el plan de seguro médico creado por la Administración Obama para incluir a personas con problemas de salud crónicos a los que las compañías aseguradoras o bien no cubren esas dolencias o cobran por ello unas tarifas desorbitadas.

De todas las ciudades de EE.UU., Miami es la que tiene más personas inscritas en lo que oficialmente se conoce como Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, en inglés), un plan que Trump prometió eliminar en la campaña electoral de 2016, pero sigue en pie debido a obstáculos legales y falta de alternativas.

Biden y Harris afirman que si Trump es reelegido acabará de una vez con Obamacare, un mensaje que cala hondo en sus afiliados y en un momento en que a causa de la covid-19 la salud es, en el caso de los hispanos, una de sus principales preocupaciones.

Florida, que no tiene un patrón de voto fijo, votó por Obama en las dos elecciones presidenciales en las que participó, pero en 2016 el ganador fue Trump, aunque fue por unos 100.000 votos de diferencia sobre la demócrata Hillary Clinton.