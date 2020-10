"No sería un drama" para LaLiga si se va Messi, dice su presidente Tebas a la AFP

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que una eventual marcha de Leo Messi del Barcelona "no sería un drama" para el campeonato, en una entrevista con la AFP a pocos días de un crucial clásico liguero.

P. ¿Teme que pueda haber otro parón del fútbol?

R. No hay fechas. Parar la competición sería complicado, por tanto hay que trabajar en que no haya parón".

P. ¿Tienen alguna previsión de cuando se podría volver a ver público en los estadios?

R. "Es una decisión que corresponde al gobierno central. Hasta que no haya una vacuna veo complicado que veamos público en nuestros estadios. A corto plazo no es una prioridad, la prioridad es que la competición continúe y que no se suspenda".

P. Y ahora un Barcelona-Real Madrid sin público...

R. "Cualquier partido sin público quita una parte trascendental del partido, pero el clásico es el clásico. Es el partido entre clubes más importante que hay en el mundo. Es una marca que se ha consolidado como el Clásico y concita mucha gente alrededor de él".

P. Messi sorprendió con su amago de salida, ¿lo ve hasta el final en el Barcelona?

R. "No lo sé. Messi hará lo que tenga que hacer, pero sí pienso que la marca comercial Messi-Barcelona, que funciona tan bien, si Messi se fuera del Barcelona quedaría muy dañada. Creo que Messi tiene que pensar muy bien lo que hace".

P. ¿Sería un perjuicio para LaLiga si se va?

R. "No sería un drama. Se fue Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y no es un drama. Se fue Neymar al PSG, y no veo que la liga francesa se haya puesto a mayor nivel internacional, esa es la realidad, aquellos que piensan que los jugadores son los que hacen las competiciones o la marca de una competición, están equivocados".

P. ¿Qué desafíos enfrenta el fútbol español en la pandemia?

R. El desafío, relacionado con el sanitario, es el económico, los clubes no ingresan por 'ticketing' nada, y eso afecta sobre todo a los grandes clubes que también tienen otros temas de negocios como museos, tiendas que no están abiertas a pleno rendimiento y eso afecta, y es otro de los retos.

Somos de las ligas europeas que menos ha gastado en incorporación de jugadores, el año pasado fueron 1.200 millones de euros (1.420 millones de dólares), este año poco más de 400 millones (473 millones de dólares), pero está dentro del plan de estrategia, si calculas que vas a perder al final de temporada en global cerca de 1.000 millones de euros, esos 1.000 millones de euros, si pierdes, tienen que salir de algún sitio, así que tienes que reducir gastos".

P. ¿Tienen una estimación de lo que se perdió la temporada pasada y que se podría perder en la actual?

R. "El año pasado fueron alrededor de 600 millones de euros (710 millones de dólares) lo que nuestros clubes perdieron y esta temporada si todo continuase con el mismo nivel hasta su final nos iríamos a 1.000 millones. Esperamos que se pueda recuperar esto en enero y febrero con la aparición de la vacuna o con algo de asistencia de público a los estadios, entonces hablaríamos de unos 600 millones de euros esta temporada".

P. Tras la contención del mercado español, ¿sorprendido por lo que gastó la Premier en fichajes?

"Sí, sí que me ha sorprendido. Hay que poner unos factores correctores que distorsionan algo el mercado. Siempre es el Manchester City, siempre los clubes-Estado distorsionan porque no juegan con las mismas reglas económicas naturales, ya no digo de UEFA o de la Premier, sino de las naturales de gastarte conforme a lo que genera tu empresa. Pero, me ha sorprendido, creo que con los números que hay actualmente económicos, ese gasto es exagerado".

P. ¿Ha salido peor parado el fútbol español en este mercado de fichajes?

R. "No. Hemos salido perfectamente parados como teníamos que salir económicamente. Ahora con la pandemia, sería una locura que con la falta de ingresos se comprase al mismo nivel de antes".

P. ¿Qué le parecen las nuevas especulaciones sobre una 'Super Liga Europea'?

R. "Son estrategias de presión. Aparecen nombres de clubes, pero yo no veo a los dirigentes de esos clubes diciendo que lo están haciendo. Si lo están haciendo podrían ser más transparentes, es todo tan clandestino que como digo me parece una idea de barra de bar a las cinco de la mañana, ahí todos escondidos y con dos copas de más diseñando un proyecto que demuestra que no entienden de la cultura del fútbol europeo, que no entienden de derechos audiovisuales".

P. ¿Qué opinan otros campeonatos?

R. "Muchos clubes de Europa piensan que el ecosistema que nos hemos dado de unos campeonatos fuertes, una Champions fuerte funciona, y si funciona ¿por qué hay que cambiar esto? ¿Porque ha venido la pandemia y ha afectado? Es un tema de año, año y medio, no podemos cambiar el ecosistema que nos hemos dado por un tema puntual.

Lo que tenemos que hacer ahora es mantener la industria en la crisis y no inventar cuestiones nuevas que no sabemos hacia donde van".

