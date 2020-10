Nicaragüenses exiliados llaman a Ortega a cumplir con la resolución de la OEA

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), habla junto a la vicepresidenta, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 22 oct (EFE).- La llamada Unidad de Exiliados Nicaragüenses en Costa Rica llamó este jueves al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a cumplir con la resolución aprobada ayer en la OEA en la que le exigen reformar el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de 2021.

Es un "llamado a las autoridades de Nicaragua para que asuman el compromiso ante la comunidad internacional, recojan e implementen cada una de las recomendaciones que se les ha hecho", dijo a Efe el coordinador de la Unidad de Exiliados en Costa Rica, Joao Maldonado.

Con 20 votos a favor, 12 abstenciones y 2 en contra, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el establecimiento de "compromisos concretos de reforma electoral" en Nicaragua, "antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021", seis meses antes de los comicios previstos para ese año.

Asimismo, señaló la necesidad "particular" de la "modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, dominado por el oficialismo, y la "amplia" observación electoral internacional e independiente.

LAMENTAN QUE NO SE DECLARARA "ILEGÍTIMO" A ORTEGA

El grupo de nicaragüenses en Costa Rica lamentó, sin embargo, que la OEA no haya declarado "ilegítimo" a Daniel Ortega como presidente y llamó a la oposición dentro de Nicaragua a que se una para lograr ese objetivo.

Al respecto, el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, consideró que esta resolución "allana el camino a una futura declaratoria de ilegitimidad, si estas reformas electorales no se materializan".

Al igual que el conglomerado opositor Coalición Nacional, la Alianza Cívica considera "ilegítimo de origen" a Ortega bajo el señalamiento de mantenerse en el poder gracias a interpretaciones de ley y fraudes electorales, así como "ilegítimo de ejercicio" por violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la Alianza Cívica declaró "incomprensible" que haya países que no estén a favor de presionar a Ortega para que garantice "elecciones libres, transparentes y competitivas".

"INCONCEBIBLE" LO DE HONDURAS Y GUATEMALA

En específico mencionaron el caso de Honduras y de Guatemala que se abstuvieron de aprobar la resolución de la OEA.

"Es incomprensible, es inconcebible que dos países de Centroamérica no hayan votado a favor de presionar a Ortega por elecciones libres", señaló el exembajador de Nicaragua en Alemania José Dávila, miembro de la Alianza Cívica.

El caso de Nicaragua fue analizado en la OEA luego de recurrentes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Ortega y faltas al compromiso de restablecimiento del orden constitucional.

Las elecciones de Nicaragua en noviembre de 2021 serán las primeras que celebra el país después de la ola de manifestaciones de 2018, que comenzaron por unas reformas en el seguro social y desembocaron en protestas contra el Gobierno con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.