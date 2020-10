México suscribe acuerdo del agua con EEUU antes de fecha límite

(Bloomberg) -- México llegó a un acuerdo para suministrar agua a Estados Unidos en virtud de un tratado de siete décadas, poniendo fin a un impasse cada vez mayor antes de la fecha límite del sábado, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO, como se le conoce al líder mexicano, anunció el acuerdo en su conferencia de prensa matutina el jueves. Según el acuerdo, EE.UU. ayudará a suministrar agua cuando sea necesario en emergencias al estado de Chihuahua, en el norte de México, justo al otro lado de la frontera con Texas, dijo en la conferencia Roberto Velasco, director general para Norteamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El acuerdo también flexibiliza el cronograma de suministro de agua para México, dijo Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua de México. El país extraerá agua destinada a EE.UU. de más y diferentes fuentes, reduciendo la presión en lugares como Chihuahua, donde los agricultores cerraron una represa en protesta, dijo.

México estaba bajo presión para cumplir con sus obligaciones del tratado de 1944 y enviar agua desde su lado del Río Grande a EEUU., y políticos de Texas amenazaban con tomar medidas. Las tensiones en la frontera han incluido protestas en el lado mexicano por parte de agricultores que sufren la sequía y el cierre de un ferrocarril entre EE.UU. y México.

AMLO ha buscado mantener una relación positiva con la Administración del presidente Donald Trump mientras México enfrenta su peor crisis económica en casi un siglo y EE.UU. se acerca a elecciones presidenciales. Los esfuerzos incluyeron un viaje a Washington en julio para celebrar un nuevo acuerdo de libre comercio y evitar que Trump convirtiera a México en un saco de boxeo durante la campaña electoral, como lo hizo en su primera carrera en 2016.

En la acalorada disputa, el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, había instado al Departamento de Estado de EE.UU. a apoyar en hacer cumplir el convenio del agua, y el representante estatal Lyle Larson había propuesto cortar el flujo del río Colorado en su ingreso a México desde Arizona. El acceso al río es parte del tratado. El tema era delicado en México porque gran parte del suministro nacional proviene de Chihuahua, donde las sequías han afectado la capacidad de riego de las granjas.

