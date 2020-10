México.- La Cámara de Diputados de México rechaza eliminar el IVA para los productos de higiene femenina

22/10/2020 La Cámara de Diputados de México,. La Cámara de Diputados de México ha decidido este miércoles mantener el IVA a los productos de higiene femenina, después de rechazar la propuesta presentada por varias diputadas de distintas fuerzas políticas con 218 votos en contra, 185 a favor y once abstenciones. POLITICA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La Cámara de Diputados de México ha decidido este miércoles mantener el IVA a los productos de higiene femenina, después de rechazar la propuesta presentada por varias diputadas de distintas fuerzas políticas con 218 votos en contra, 185 a favor y once abstenciones.



Un grupo de diputadas de diferentes opciones políticas apoyaron una iniciativa presentada por el colectivo 'Menstruación Digna' para eliminar los impuestos a los productos de higiene femenina, como las compresas o los tampones, pues estiman que las mujeres mexicanas destinan al menos un 5 por ciento de sueldo mensual a este tipo de productos.



"La política fiscal debe incluir una perspectiva de género. No se puede pagar un impuesto por menstruar. Si en esta tribuna hemos discutido y se han aprobado ajustes fiscales sobre otro tipo de bienes que afectan a la economía personal, como medicinas o alimentos, cuál sería la diferencia con los productos de gestión menstrual", ha defendido la diputada de Morena, Wendy Briceño.



Sin embargo, ha sido precisamente Morena, el partido en el Gobierno, quien más votos en contra ha emitido en la sesión celebrada este miércoles, pues de los 218 votos en contra 179 fueron de esta fuerza política; 38 del Partido del Trabajo y uno del Partido Encuentro Social (PES), tal y como la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle evidenció en sus redes sociales.



"Habíamos logrado la aprobación de la eliminación del IVA para productos de higiene menstrual, era un logro histórico. Pero más tarde, una parte de legisladores del grupo de poder se echaron para atrás. Ahora toca dar la batalla en el Senado", ha escrito en su cuenta de Twitter.



La iniciativa buscar reformar el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues tal y como ha explicado Tagle, el objetivo es lograr colocar "la gestión menstrual como un tema de salud pública", por lo que "eliminar este impuesto, que solamente pagan las mujeres por un proceso fisiológico, es un asunto de justicia tributaria".



Por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, ha afirmado que las mujeres en México pagan en impuestos "3.000 millones de pesos" (más de 119 millones de euros) más que los hombres "por el único hecho de ser mujeres", informa la prensa mexicana.



La diputada del Partido de Acción Nacional (PAN) Verónica María Sobrado Rodríguez ha defendido que estos productos de higiene no son un lujo, sino de primera necesidad y no contar con ellos "provoca deserción escolar, suspensión de actividades, así como infecciones y riesgos a la salud".



La votación forma parte de una serie de reformas fiscales contempladas en la conocida como Miscelánea Fiscal, que tras doce horas de debate en la Cámara de Diputados, ha sido aprobada y ahora deberá pasar por el visto bueno del Senado mexicano.