Magnussen y Grosjean dejarán Haas a final de temporada

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- La escudería Haas de Fórmula Uno anunció este jueves que el danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean dejarán el equipo al término de la presente temporada.

A través de un comunicado, Haas confirmó la partida de sus dos pilotos titulares una vez finalice el actual Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, por lo que el equipo renovará su formación al completo para 2021.

El jefe del equipo, Guenther Steiner, agradeció a Grosjean y a Magnussen "su arduo trabajo y compromiso con Haas durante las últimas temporadas".

"Romain fue una parte fundamental de nuestro establecimiento, ya que buscábamos tener un piloto a bordo con velocidad y experiencia. Sus resultados a principios de 2016 fueron una recompensa justa, no solo por su propio talento, sino también por la gran cantidad de esfuerzo que el equipo había puesto para estar en la parrilla esa temporada", comentó.

"Cuando Kevin se unió una temporada más tarde, vimos un rendimiento inmediato con ambos coches anotando puntos y, por supuesto, nuestra primera doble puntuación final en Mónaco ese año. Tenemos muchos buenos recuerdos juntos, en particular nuestra temporada de 2018 cuando terminamos quintos en la clasificación de constructores en nuestra tercera temporada", recordó.

"Romain y Kevin jugaron un papel importante en ese éxito. Por supuesto, todavía quedan muchas carreras en 2020. Ha sido un año desafiante, de eso no hay duda, pero ambos pilotos lo han dado todo al volante del VF-20. Valoramos sus aportes y experiencia para seguir impulsando al equipo hasta el Gran Premio de Abu Dabi en diciembre", añadió Guenther Steiner.

Entre los mejores resultados de Romain Grosjean al volante del Haas se encuentran el sexto lugar en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada en 2016, cuando logró el quinto puesto en Bahrein, y la cuarta posición en Austria en 2018.

Magnussen, por su parte, concluyó en novena posición el Mundial de pilotos de 2018, la mejor marca de su carrera. Terminó entre los diez primeros en 11 de las 21 carreras de aquel año, incluidos sus quintos puestos en Bahrein y en Austria.