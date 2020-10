Los medallistas dominicanos Félix Sánchez y María Dimitrova se comprometen en matrimonio

En la imagen un registro del exatleta dominicano Félix Sánchez, doble campeón olímpico en los 400 metros vallas. EFE/Georg Hochmuth/Archivo

Santo Domingo, 22 oct (EFE).- El exatleta dominicano Félix Sánchez, doble campeón olímpico en los 400 metros vallas, se ha comprometido con la karateca María Dimitrova, su compatriota y medallista panamericana, según publicaron este jueves los novios en sus redes sociales.

"Llegaste tú, y desde ese día ya no espero a nadie más", escribió Dimitrova, de origen búlgaro, en su cuenta de Instagram en un texto acompañado de varias fotos de la pareja, en una de las cuales Sánchez está arrodillado ofreciendo a la karateca un anillo de compromiso, mientras esta le regala un beso.

Sánchez, ganador del oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en los de Londres 2012, también se observa junto a su prometida y los padres de esta, mientras observan sonrientes el anillo de compromiso que ella exhibe en su mano izquierda.

"Gracias por amarme, respetarme, valorarme y por demostrarme todos los días lo afortunada que soy de tener a mi lado a un hombre tan maravilloso como tú", agregó Dimitrova, quien ganó la medalla de oro por equipo y la de plata individual en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El exvelocista, por su parte, colgó un "Gracias!!!" en su cuenta de Twitter, en la que reproduce las felicitaciones que le manifiestan las organizaciones Panam Sports (antes Odepa) y Centro Caribe Sports, conocida hasta hace poco como la Organización Deportiva Centroamericana del Caribe (Odecabe), que preside el dominicano Luis Mejía Oviedo.

"El presidente de Panam Sports Neven Ilic y toda la familia panamericana felicitan al campeón olímpico Félix Sánchez y a la campeona panamericana de Lima 2019 María Dimitrova por este gran paso que dan en sus vidas", tuiteó la organización continental.

Ninguno de los dos contestaron llamadas telefónicas de Efe, realizadas luego de que anunciaron su compromiso.

Sánchez, de 43 años, se retiró de las pistas hace poco más de cuatro años tras el nacimiento de su hijo.

"Ese chiquito me necesita mucho en este momento; así que puse en una balanza lo logrado hasta hoy, y lo que me faltaba por hacer", dijo en esa oportunidad el también doble campeón mundial, casado en esos momentos con Carina Sánchez, madre de su hijo, Asher.

Dimitrova, quien el 11 de octubre pasado cumplió 35 años, nunca ha contraído matrimonio ni tiene hijos.