Líbano.-La UE subraya la necesidad de formar "rápidamente" un Gobierno "creíble" en Líbano tras la designación de Hariri

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea (UE) ha subrayado este jueves "la necesidad de una rápida formación" de un Gobierno "creíble" en Líbano, tras el nombramiento de Saad Hariri como primer ministro, quien asume así los esfuerzos para la formación del nuevo Ejecutivo cerca de un año después de abandonar el cargo en medio de unas masivas movilizaciones populares.



"Pedimos a los responsables de la toma de decisiones en Líbano que cooperen para responder a las aspiraciones legítimas expresadas por el pueblo libanés y abordar los graves desafíos a los que Líbano hace frente", ha señalado la oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell.



Así, ha destacado que el bloque "considera que la aplicación de reformas económicas y políticas es de la mayor importancia" y ha recordado "el compromiso previo de Líbano con una 'hoja de ruta' de reformas, que cuenta con el apoyo del Grupo Internacional de Apoyo y otros miembros de la comunidad internacional.



"La UE considera una prioridad clave el reinicio de conversaciones efectivas destinadas a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", ha señalado, antes de incidir en "la importancia de que los líderes de Líbano trabajen de cerca con la sociedad civil en la aplicación de las reformas".



Por último, ha reafirmado su "continuado y firme apoyo a Líbano y su pueblo para su estabilidad, seguridad, integridad territorial, soberanía e independencia política", según un comunicado publicado por la oficina de Borrell a través de su página web.



Por su parte, el coordinador especial de Naciones Unidas para Líbano, Jan Kubis, ha destacado que "ningún país, y especialmente Líbano en una caída libre catastrófica, puede sobrevivir indefinidamente sin un Gobierno efectivo a favor de las reformas como única vía para empezar a rescatar al país y a su pueblo de un mayor colapso, caos y extremismo".



"Son las fuerzas políticas tradicionales las que nuevamente han elegido el camino hacia adelante, independientemente de sus numerosos fracasos en el pasado y el profundo escepticismo sobre el futuro", ha argüido, a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.



Por ello, ha manifestado que "depende de ellas ayudar a Hariri, el primer ministro designado, a crear rápidamente un Gobierno empoderado, orientado a la acción, para empezar a hacer realidad las bien conocidas reformas". "No cuenten con milagros, elecciones extranjeras o donantes internacionales. El rescate debe empezar en Líbano y por Líbano", ha remachado.



HARIRI INICIA SUS CONTACTOS



Hariri, que ha recibido los apoyos de 65 de los 118 diputados en el marco del proceso de consultas parlamentarias vinculantes encabezado por el presidente de Líbano, Michel Aoun, ha iniciado ya sus contactos de cara a la formación del próximo Ejecutivo.



"Si los intereses del país requieren un entendimiento con todo el mundo, los intereses del país deben ir antes que nada", ha sostenido, en declaraciones concedidas a la prensa. Así, ha mantenido ya contactos con los ex primeros ministros Salim Hoss, Nayib Mikati, Fuad Siniora y Tamam Salam, así como con el primer ministro en funciones, Hasán Diab.



"Le han deseado éxito en sus tareas para formar un Gobierno que detenga el colapso y reconstruya lo que la explosión en el puerto de Beirut destruyó", ha dicho la oficina de Hariri a través de un comunicado, según ha informado el portal libanés de noticias Naharnet.



En sus primeras declaraciones a la prensa tras su nombramiento, Hariri prometió que formará "un Gobierno de especialistas que no pertenezcan a ningún partido" y "aplicará los artículos de la iniciativa francesa". "Me dirijo a los libaneses que sufren unas dificultades hasta el punto de la desesperación para decir que estoy decidido a ceñirme a la promesa que hice de trabajar para detener el colapso que amenaza a nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra seguridad", señaló.



El primer ministro designado hizo así referencia así a la iniciativa impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, tras las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos. El mandatario ha realizado dos viajes oficiales al país y ha lanzado diversos mensajes para presionar a los políticos libaneses a poner en marcha esta iniciativa.



Asimismo, prometió "trabajar para formar rápidamente un Gobierno, dado que el tiempo se acaba" y trabajar "para reconstruir lo que fue destruido por la terrible explosión en el puerto de Beirut". "La oportunidad ante la que está nuestro querido país es la única y la última", remachó.



Las explosiones en Beirut tuvieron lugar en un momento en el que Líbano atraviesa una grave crisis económica --la peor desde la guerra civil (1975-1990)--. El próximo Gobierno libanés tendrá que impulsar el proceso de aplicar una serie de reformas reclamadas por la población y la comunidad internacional, que ha condicionado la entrega de apoyo financiero a la puesta en marcha de un paquete de medidas a nivel económico, político y social.